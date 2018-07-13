Что было. Кого обидел ЧМ-2018/ Басков и другие/ ТОП-5 самых любопытных мест Беларуси

О футболе без обид

В игре бывает всякое. Не забил (Смолов или Месси) пенальти – обидно, несправедливо наказал судья – обидно тоже. Но и за рамками матчей случались поводы для обид на этот подошедший к финалу чемпионат.

Первый известный всему миру эпизод произошел с Диего Марадоной. Помните? После матча Россия – Саудовская Аравия футбольный гений не смог кратчайшим путем пройти на парковку. Его и всю свиту не пропустил ОМОН. В ответ на просьбы прозвучало до боли знакомое: не положено. Обидно председателю правления клуба «Динамо-Брест»? Да конечно.

А рабочим итальянской компании FIAT не обидно? Начальство им рассказывает о трудных временах, невозможности повышения зарплаты, а тратит сумасшедшие деньги на футбол. Автоконцерн – спонсор клуба «Ювентус», который покупает Роналду у «Реала» за 100 млн. евро, да еще и платить ему зарплату собирается 30 млн. евро в год. Трудящиеся предупредили о забастовке протеста, которая начнется как раз в последний день турнира.

Обиженно нахмурили бровки болельщицы – красотки на стадионах, узнав об обращении FIFA к телевизионщикам поменьше брать их в кадр. Особенно российские. Это же такого шанса лишают – показать свои достоинства всему миру! Они там, видите ли, обеспокоены проявлениями сексизма на чемпионате, поэтому хотят запретить любоваться женской красотой. Господи, да этим капиталистам всюду мерещатся то сексуальные домогательства, то сексизм. Что они там себе жизнь усложняют? У нас все искреннее и проще.

По-простому выразили свои обиды болельщики вернувшейся с чемпионата сборной Бразилии. Они взяли да забросали автобус с командой и любимым Неймаром яйцами и помидорами.

Вполне предсказуемой была раздражительность американского президента Дональда Трампа на саммите НАТО в Брюсселе. Чем-то был явно обижен. Стоп! А где тут чемпионат по футболу? Получилось, что на аэродроме, куда Трамп прилетел, он не увидел у трапа знакомых лиц. Его встречала всего-навсего шеф протокола МИДа. А бельгийское руководство на тот момент отсутствовало в стране. Король Бельгии Филипп и глава МИДа Дидье Рейндерс в Питере смотрели матч своей сборной с французами. Игра была за выход в финал, и мужикам было не до Трампа. Поэтому, видимо, американский лидер и ходил на саммите смурной, требовал от партнеров денег, обменивался уколами с Меркель.

На сегодня это последнее. В воскресенье праздник футбола заканчивается. И пусть обиды останутся только в играх. Тогда они быстро проходят.

Базар: знакомые лица

На этот раз вопреки традиции открытие «Славянского базара» прошло без дождя. Все хляби небесные взял на себя Брест, а в Летнем амфитеатре Витебска вечером в четверг царила атмосфера праздника, всеобщей любви к искусству и единения братских народов. Об этом же говорил Президент в приветствии участникам и гостям, об этом пели песни. Главе государства за сохранение фестиваля на белорусской земле вручили мужской подарок – пояс-оберег. А перед этим он сам вручал награды: Розе Рымбаевой – награду «Через искусство – к миру и взаимопониманию», мальчику из Киева Александру Балабанову – Гран-при детского конкурса.

Посол России Александр Суриков зачитал прохладное приветствие Путина, напоминающее отчет минкульта: «В этом году на фестиваль прибыли представители более 40 стран мира. В рамках "Славянского базара" запланированы многочисленные концерты, театральные постановки, различные музыкальные конкурсы и другие мероприятия». Российские артисты, напротив, горячо клялись в любви к зрителям, Беларуси, «Славянскому базару», благодарили Александра Григорьевича. Словно по подсказке из-за кулис Михаил Турецкий, Денис Майданов и ведущий Дмитрий Губерниев воспевали «малую родину» и ее роль в жизни каждого человека. Спортивный комментатор, по всему видать, не очень понимает в искусстве, раз сказал, что здесь собираются лучшие в мире исполнители. Но с ним никто не спорил: пусть так, чего уж там.

Слова чередовались с песнями и танцами. Всего, как говорят, концерт состоял из 35 номеров. Что-то публике нравилось очень, к чему-то она уже привыкла за многие фестивальные годы, а потому воспринимала равнодушно. «Зажигали» Наталия Орейро, Эмир Кустурица, Олег Меньшиков со своим оркестром. Конечно же, и любимец девчонок и женщин постарше Николай Басков, 19-кратный участник этого мероприятия. Его после концерта плотно окружило женское население Витебска и окрестностей и умоляло ради всего святого сделать селфи. Коля сдался. В ночном воздухе то и дело звучало восторженное «ну вааще». Когда на сцену выходили Ирина Аллегрова, Зара, Таисия Повалий, Алена Ланская, зал иногда подпевал, а уж после аплодисментов женщины шепотком обсуждали платья, макияж и прически. И нередко вспоминали при этом других исполнительниц: «А в чем будет Ваенга?», «А какая стала Тина Кароль?». Ветераны «базара» Тину знают хорошо. В 2013-м она открывала фестиваль, правда, поскандалила немного с организаторами. Витебляне знают ее драматичную семейную историю, как эта хрупкая нежная женщина справляется со всем: сын, сцена, бизнес, активная благотворительная деятельность.

Словом, люди в Витебске в эти дни живут тем, что говорят об артистах и ждут новых концертов. На то он и фестиваль.



Зачем далеко ехать?

Собрались с семьей и друзьями в отпуск, а южная жара надоела? Есть в Беларуси много мест, где хорошо проведете время. Мы подобрали пятерку адресов, которые чаще всего пользователи читали на CTV.BY или смотрели на нашем канале YouTube.

1. Среди полесских болот на мелких островках между Припятью и Ясельдой с 16-го века разбросана деревенька Кудричи. Здесь избы, крытые камышом, связь с внешним миром, как в Венеции – на лодках по воде.



2. Бали – это не остров за тысячи километров, это совсем рядом. Есть в Беларуси деревня с таким теплым названием. В ней всего три жителя. А вокруг красота, которой давно не увидишь возле больших городов: грибные чистые леса, озера с карасями.



3. Голубая криница – настоящий Иордан в Славгородском районе. Туда едут за здоровьем. Вошел в воду, окунулся, – и нет болезни. Так поступают десятки тысяч паломников ежедневно.



4. Дом чудес стоит в деревне Литовка Новогрудского района. Странный снаружи и странный внутри. Этот загадочный объект, построенный местным бизнесменом, вдохновленном кошкой Катей, уже нашли десятки туристов из близких и далеких стран.



5. В 50 километрах от Турова в деревне Хотомель 80 лет растёт каменный крест. Был он высотой тридцать сантиметров, стал вдвое больше. Что это, чудо природы или промысел божий, давно гадают местные жители и туристы. Приезжайте, посмотрите своими глазами!

В.Д.