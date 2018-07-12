Что было: 10 событий ЧМ-2018 под знаком «впервые»/ Зачем Басков привёз родителей в Витебск

Такого раньше не было

Впервые хозяйкой чемпионата стала Россия.

Впервые белорусскую границу по пути в Россию пересек немецкий болельщик на тракторе с домом-бочкой.

Впервые в помощь судьям стали применять систему видеоповторов VAR. Часто она помогала арбитрам принимать справедливые решения, а игрокам не давала возможности увиливать от расплаты за грехи.

Впервые сборная Хорватии, обыграв вчера вечером команду Англии 2:1, вышла в финал. Ей 15 июля предстоит игра с французами. Кто знает, может, и чемпионом станет впервые.

Впервые в истории чемпионатов в играх было забито 9 автоголов. Прежнее «достижение» – 6 голов – было установлено на ЧМ-1998 во Франции.

Впервые было зафиксировано время, в течение которого игрок симулировал травмы – 13 минут 50 секунд. Мы знаем, что это был талантливый бразильский нападающий и по совместительству актер Неймар.

Впервые в играх чемпионата было назначено 24 пенальти. Благодаря, в том числе, видеоповторам. Но впереди еще две нешуточные схватки. Они могут добавить счет.

Впервые желтая карточка в руке арбитра появилась уже на 15-й секунде встречи. Играли мексиканцы против шведов. Отличился горячий парень из Мексики Хесус Гальярдо.

Впервые на чемпионат мира не приехал известный всему футбольному миру бразильский болельщик Кловис Фернандес. В Россию вместо него поехали его сыновья. Фанат ездил на все турниры, начиная с 1990 года, его всегда любили показывать телеоператоры, а в 2015-м умер.

Впервые за 100 лет Россию посетил представитель японской императорской семьи. Принцесса Хисако Такамадо приехала на ЧМ-2018 поболеть за свою команду. Сборная Японии в турнире выиграла у Колумбии, вничью разошлась с Сенегалом, потом проиграла Польше и Бельгии – и вернулась туда, где восходит солнце.

Меняем ЧМ-2018 на СБ-2018

В Витебске начались бессонные ночи. Песни, пляски, гулянки сутками, с небольшими перерывами на отдых. В таком режиме и проходит «Славянский базар» для жителей города и его гостей. Фестиваль в России ЧМ-2018 заканчивается через 2 дня, а наш СБ-2018 концертом открытия начинается сегодня. Правда, по традиции еще до официальной церемонии прошло несколько сольных выступлений. Порадовались зрители Николаю Баскову. Пел он, как всегда, душевно. Удивлял пестротой и сверканием костюмов, да таких, что можно было потеряться в догадках, кто перед тобой: то ли инопланетянин, то ли царский придворный, то ли сам римский император. А приехал-то он не один, взял с собой папу и маму.