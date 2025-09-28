В МВД подвели итоги антинаркотической операции «Канал – Западная Двина» в ОДКБ

Изъяли около шести тонн запрещенных веществ, обнаружили 460 сайтов по их продаже, выявили более полутысячи наркопреступлений. Это результат антинаркотической операции «Канал – Западная Двина», которая проходила с 22 по 26 сентября в странах ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Всего было задействовано около 23 тысяч правоохранителей. Силовикам удалось выявить трансграничные каналы поставки запрещенных веществ, нейтрализовать преступные группировки, а также ликвидировать подпольные нарколаборатории. Механизм взаимодействия между ведомствами стран ОДКБ нарабатывался годами, он полностью доказал свою эффективность.

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси – начальник криминальной милиции:

Операция прошла крайне результативно. Более того, год от года она приобретает все более международный характер. То есть в ней принимают участие не только государства-участники ОДКБ, но и многочисленные наблюдатели, которые в своих странах проводят те же оперативные мероприятия, что проводим мы. Формат международного сотрудничества и в рамках этой операции, и в рамках других мероприятий, проводящихся наркоконтролем Беларуси, будет продолжен.

Совместный опыт борьбы с неприступностью в ОДКБ интересен и другим странам. В этот раз наблюдателями стали представители Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов.