Михаил Турецкий: «Я хотел в Беларуси сделать такой праздник». В парке Победы прошло выступление коллектива

Новости Беларуси. Тот самый случай, когда можно услышать душевные старые песни о самом главном. В парке Победы прошло выступление «Хора Турецкого», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Тот самый случай, когда можно услышать душевные старые песни о самом главном. В парке Победы прошло выступление «Хора Турецкого», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Солисты привезли в Беларусь марафон «Песни Победы». Нашему корреспонденту Яне Шипко удалось пообщаться с руководителем коллектива.
Михаил Турецкий, народный артист России:
Про Минск я давно мечтал, потому что это моя историческая родина. Мама моя из Пуховичей, отец из Могилевской области. Я хотел в Беларуси сделать такой праздник, дань уважения моим предкам, которых нет на свете, которые пострадали от солдат вермахта очень серьезно. Я сегодня был в Марьиной Горке на Братской могиле. Это очень важно.
9 мая у нас будет концерт на Белорусском вокзале. Такой мост. Будем петь «Молодость моя, Белоруссия», песню из кинофильма «Белорусский вокзал» – «Нам нужна одна Победа, одна на всех – мы за ценой не постоим».
Подробнее – в видеоматериале