Михаил Турецкий: «Я хотел в Беларуси сделать такой праздник». В парке Победы прошло выступление коллектива

Михаил Турецкий, народный артист России:

Про Минск я давно мечтал, потому что это моя историческая родина. Мама моя из Пуховичей, отец из Могилевской области. Я хотел в Беларуси сделать такой праздник, дань уважения моим предкам, которых нет на свете, которые пострадали от солдат вермахта очень серьезно. Я сегодня был в Марьиной Горке на Братской могиле. Это очень важно.

9 мая у нас будет концерт на Белорусском вокзале. Такой мост. Будем петь «Молодость моя, Белоруссия», песню из кинофильма «Белорусский вокзал» – «Нам нужна одна Победа, одна на всех – мы за ценой не постоим».

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