Александр Балабанов на «Славянском базаре-2018»: «Я стоял и говорил: «Только бы не третий»

Новости Беларуси. На «Славянском базаре в Витебске» разрешилась интрига у юных звездочек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гран-при в этом году уедет в Украину – награду завоевал Александр Балабанов.

Александр Балабанов, обладатель Гран-при XVI Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2018»: Я стоял и говорил: «Только бы не третий, только бы не третий. Потом – только бы не второй. И так далее до самого Гран-при».

Артем Скороль, лауреат второй премии XVI Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2018»:

Я очень доволен, я очень много стремился к этому конкурсу, к этому месту. Все мои родные довольны.

Хочу сказать большое спасибо публике, уважаемому жюри, что честно нас оценивало. А публика очень заводная и веселая.