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Александр Балабанов на «Славянском базаре-2018»: «Я стоял и говорил: «Только бы не третий»

12 июля 2018 19:37
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Новости Беларуси. На «Славянском базаре в Витебске» разрешилась интрига у юных звездочек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гран-при в этом году уедет в Украину – награду завоевал Александр Балабанов.

Участник из нашей страны Артем Скороль получил вторую премию.

Александр Балабанов на «Славянском базаре-2018»: «Я стоял и говорил: «Только бы не третий»-1

Александр Балабанов, обладатель Гран-при XVI Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2018»:
Я стоял и говорил: «Только бы не третий, только бы не третий. Потом – только бы не второй. И так далее до самого Гран-при».

Александр Балабанов на «Славянском базаре-2018»: «Я стоял и говорил: «Только бы не третий»-4

Артем Скороль, лауреат второй премии XVI Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2018»:
Я очень доволен, я очень много стремился к этому конкурсу, к этому месту. Все мои родные довольны.

Хочу сказать большое спасибо публике, уважаемому жюри, что честно нас оценивало. А публика очень заводная и веселая.

Александр Балабанов на «Славянском базаре-2018»: «Я стоял и говорил: «Только бы не третий»-7

# Славянский базар в Витебске-2018 # Культура # Артем Скороль # Фотофакт

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