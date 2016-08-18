Голубая криница: чем знаменит самый большой родник Беларуси?

Беларусь собрала на своей территории огромное количество местечек. Сегодня предлагаем обратить ваше внимание на одно из семи чудес нашей Республики и поистине загадочное место – Голубую криницу.

Этот родник стал самым крупным не только в Беларуси, но и во всей Восточной Европе. Каждую секунду около 60 литров чистейшей воды выталкивается на поверхность. Правда, насколько глубоко проникает шахта криницы, – узнать так и не удалось. Поговаривают, будто у родника и вовсе нет дна. На всё есть воля исследователей! Но несмотря на это, они смогли открыть уникальный подводный мир криницы.

Самое главное для них открытие – это вода. За многовековую историю этой кринице удалось сохранить не только её качество, но и уникальный состав.

Количество полезных элементов здесь поражает.

В старину уникальный источник наши предки именовали «синим колодцем», и уже тогда его особое качество притягивало сюда тысячи людей и заставляло искать ключ его происхождения. Потому, с давних времён о «синем колодце» было создано множество легенд.

По одной из них, к крине обратилась влюблённая девушка Екатерина. Два богатыря: Степан и Марк полюбили молодую красавицу, однако дорог её сердцу был только один – Степан. И она устроила между ними турнир. Степану дала небольшой и лёгкий камень, а вот Марку – потяжелее. И загадала: кто дальше забросит камень, тот и будет её суженным. На удивление девушки, дальше удалось забросить камень Марку. И несчастная влюблённая кинулась в воду и стала Голубой криницей.

Целебное свойство Голубой криницы будоражит умы уже не одно столетие. Поговаривают, что, если перейти ручеек три раза, то можно обрести не только крепкое здоровье, но и благодать.

Сегодня Голубая криница занесена в список нематериального историко-культурного наследия Беларуси. Наша задача – сохранить это уникальное место.