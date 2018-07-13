Прямой эфир

Мистический дом под Новогрудком и еще 4 удивительных места Беларуси, которые точно стоит посетить

13 июля 2018 15:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Собрались с семьей и друзьями в отпуск, а южная жара надоела? Есть в Беларуси много мест, где вы хорошо проведете время. Мы составили ТОП туристических объектов, которые чаще всего читали и смотрели посетители нашего сайта.

Мистический дом под Новогрудком и еще 4 удивительных места Беларуси, которые точно стоит посетить -1

1. Среди полесских болот на мелких островках между Припятью и Ясельдой с 16-го века разбросана деревенька Кудричи. Здесь избы, крытые камышом, связь с внешним миром, как в Венеции – на лодках по воде.



Она находится на небольших островках, разделённых болотом. Путешествие в белорусскую Венецию, деревню Кудричи

2. Бали – это не остров за тысячи километров, это совсем рядом. Есть в Беларуси деревня с таким теплым названием. В ней всего три жителя. А вокруг красота, которой давно не увидишь возле больших городов: грибные чистые леса, озера с карасями.

Мистический дом под Новогрудком и еще 4 удивительных места Беларуси, которые точно стоит посетить -3



Бали по-белорусски: с берёзами, карасями и тремя жителями. Репортаж СТВ из необычной деревни

3. Голубая криница – настоящий Иордан в Славгородском районе. Туда едут за здоровьем. Вошел в воду, окунулся, – и нет болезни. Так поступают десятки тысяч паломников ежедневно.



Если перейти ручеек три раза, то можно обрести не только крепкое здоровье, но и благодать

4. Дом чудес стоит в деревне Литовка Новогрудского района. Странный снаружи и странный внутри. Этот загадочный объект, построенный местным бизнесменом, вдохновленном кошкой Катей, уже нашли десятки туристов из близких и далеких стран.

«Я хочу, чтобы о Новогрудке узнал весь мир». Экскурсия СТВ по самой мистической усадьбе Беларуси 

5. В 50 километрах от Турова в деревне Хотомель 80 лет растёт каменный крест. Был он высотой тридцать сантиметров, стал вдвое больше. Что это, чудо природы или промысел божий, давно гадают местные жители и туристы.  

Мистический дом под Новогрудком и еще 4 удивительных места Беларуси, которые точно стоит посетить -6



В деревне Хотомель 80 лет растёт каменный крест. Жители: «Что-то было здесь раньше» 

# Туризм # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Памела Андерсон планирует сыграть свадьбу с игроком сборной Франции Адилем Рами
13 июля 2018 11:55

Памела Андерсон планирует сыграть свадьбу с игроком сборной Франции Адилем Рами

Репортаж из соцсетей о ливне в Бресте: «Прогулка по лужам была потрясающая»
13 июля 2018 07:29

Репортаж из соцсетей о ливне в Бресте: «Прогулка по лужам была потрясающая»

«Это же дьявол». Кот с человеческим лицом покоряет соцсети
11 июля 2018 11:02

«Это же дьявол». Кот с человеческим лицом покоряет соцсети