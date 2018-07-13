Мистический дом под Новогрудком и еще 4 удивительных места Беларуси, которые точно стоит посетить

Собрались с семьей и друзьями в отпуск, а южная жара надоела? Есть в Беларуси много мест, где вы хорошо проведете время. Мы составили ТОП туристических объектов, которые чаще всего читали и смотрели посетители нашего сайта.

1. Среди полесских болот на мелких островках между Припятью и Ясельдой с 16-го века разбросана деревенька Кудричи. Здесь избы, крытые камышом, связь с внешним миром, как в Венеции – на лодках по воде.







Она находится на небольших островках, разделённых болотом. Путешествие в белорусскую Венецию, деревню Кудричи



2. Бали – это не остров за тысячи километров, это совсем рядом. Есть в Беларуси деревня с таким теплым названием. В ней всего три жителя. А вокруг красота, которой давно не увидишь возле больших городов: грибные чистые леса, озера с карасями.





Бали по-белорусски: с берёзами, карасями и тремя жителями. Репортаж СТВ из необычной деревни



3. Голубая криница – настоящий Иордан в Славгородском районе. Туда едут за здоровьем. Вошел в воду, окунулся, – и нет болезни. Так поступают десятки тысяч паломников ежедневно.







Если перейти ручеек три раза, то можно обрести не только крепкое здоровье, но и благодать



4. Дом чудес стоит в деревне Литовка Новогрудского района. Странный снаружи и странный внутри. Этот загадочный объект, построенный местным бизнесменом, вдохновленном кошкой Катей, уже нашли десятки туристов из близких и далеких стран.



