Фестиваль мексиканской культуры прошёл в Минске при поддержке А1

Фестиваль мексиканской культуры прошел в Минске при поддержке компании А1. Организаторы подготовили насыщенную программу: традиционная музыка, колоритные танцы, фотозоны и квизы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изюминкой фестиваля стал мастер-класс по приготовлению мексиканского напитка. Другие блюда национальной кухни посетители могли продегустировать на фуд-корте. Здесь же здесь колоритное фото в народных костюмах.

Дмитрий Басик, начальник управления Америки Министерства иностранных дел Беларуси: Белорусская сторона с большим удовлетворением констатирует активизацию белорусско-мексиканского диалога. Несколько дней назад в Минске был открыт офис почетного консула Мексики в Республике Беларусь. Мы надеемся, что данный шаг будет способствовать активизации двусторонних экономических отношений, взаимодействию в сфере культуры, образования и туризма.

Праздник уже второй год проходит в столице при поддержке А1. С 2014 года компания входит в состав America Movil, крупнейшего телеком-холдинга со штаб-квартирой в Мексике.

Кульминацией праздника стало выступление Национального Президентского оркестра Беларуси. На одной сцене встретились два маэстро: главный дирижер оркестра Виталий Кульбаков и выдающийся мексиканский дирижер Рафаэль Паласиос.

Эдуардо Вильегас Мехиас, Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексики в Беларуси:

Мероприятия такого масштаба очень затратны в финансовом отношении, и их организовывать достаточно сложно. Но благодаря компании А1 нам это удалось. Я, думаю, что если компания А1 будет и дальше нас поддерживать, то мы продолжим традицию организации фестивалей мексиканской культуры.

Организатором фестиваля мексиканской культуры выступил Минский городской исполнительный комитет при содействии Министерства иностранных дел Беларуси и посольства Мексики.

*На правах рекламы.