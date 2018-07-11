«Теперь я болею за «Ювентус». Как отреагировали футболисты и болельщики на уход Роналду из «Реала»

Криштиану Роналду, один из самых популярных и востребованных футболистов современности, заявил о переходе из «Реала» в «Ювентус». За мадридский «Реал» футболист выступал 9 лет. Роналду – пятикратный обладатель «Золотого мяча», четырехкратный обладатель «Золотой бутсы».



Источник фото: instagram.com/realmadrid

После того, как спортсмен рассказал о переходе в туринский «Ювентус», в Twitter «Реала» появилось девятиминутное видео, на котором запечатлены самые лучшие моменты игры Криштиану. В ролик включены и трогательные фрагменты. Менее чем за сутки видео набрало более 4 миллионов просмотров. Прощальная запись появилась и в Instagram «Реала» с комментарием футболиста. «Годы в «Реале», возможно, были самыми лучшими в моей жизни. У меня есть огромная благодарность клубу. Тем не менее, я считаю, что настало время открыть новый этап в жизни, поэтому принял решение о переходе. Эти 9 лет были уникальны и прекрасны, «Реал» покорил мое сердце и мою семью», – пишет Роналду.



Источник фото: instagram.com/realmadrid

Болельщики и фанаты Криштиану бурно отреагировали на эту новость и оставили множество комментариев на своих страничках в социальных сетях.



«Спасибо, Роналду, мы будем помнить тебя всегда, удачи тебе во всех матчах и в новом клубе».



«Ну, теперь я болею за «Ювентус». Прощай «Реал»!



«Не верю в то, что он ушел из «Реала».



«Король собирается уходить… Я люблю Роналду, теперь буду поклонником «ювентов», поэтому прощай «Реал». «Только Криштиану Роналду мог затмить собой полуфинал чемпионата мира». «Я бы не отпустил его, если бы был президентом клуба, но, возможно, он вообще хочет оставить карьеру». «Роналду, надеюсь, что это не завершение карьеры. Ты и в Турине будешь королем». Не оставили без внимания это событие и игроки, уже бывшие одноклубники.



Источник фото: instagram.com/sergioramos/



Серхио Рамос (защитник «Реала») написал в трогательный пост и пожелал удачи другу: «Криштиану, твои голы, те победы, что мы завоевали вместе, говорят сами за себя. Ты особое место в истории «Реала», всегда буду помнить тебя. Было так здорово играть в команде. Желаю удачи!»

Начо (защитник «Реала») в Twitter рассказал, что Криштиану всегда будет примером для всех игроков: «Все болельщики будут помнить тебя как лидера. Ты был и есть номер 1. Удачи на новом этапе».



Источник фото: twitter.com/nachofi1990

Сами Хедира (полузащитник «Ювентуса») обрадовался такому событию и написал в посте в Twitter следующее: «Приветствуем в Турине! Мы классно играли вместе за «Реал», и вот, наконец, я дождался того времени, когда мы снова будем играть вместе».



Источник фото: twitter.com/SamiKhedira



А сборная Португалии в Twitter попросила внимательно относится к игроку и заботиться о нем: «Дорогой «Ювентус», позаботься хорошо о нашем Криштиану».





Источник фото: twitter.com/selecaoportugal



Пауло Дибала (полузащитник «Ювентуса») поприветствовал нового игрока клуба и прикрепил символичное фото.





Источник фото: twitter.com/PauDybala_JR

А Гарет Бэйл (полузащитник «Реала») напомнил, что Роналду не только отличный игрок, но и хороший человек: «Мой друг, удачи в будущей. Ты не только невероятный игрок, но и хороший человек».

Источник фото: instagram.com/garethbale11/

Каземиро (полузащитник «Реала») признался, что Роналду был для него учителем и всегда будет примером.



Источник фото: instagram.com/casemiro/