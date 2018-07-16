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Домрачева, Кирокоров, Болт. За кого болели звёзды в финале ЧМ-2018. Репортаж из соцсетей

16 июля 2018 16:44
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Чемпионат мира завершился. Футбол стер границы, объединил всех: и государственных деятелей, и простых болельщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Домрачева, Кирокоров, Болт. За кого болели звёзды в финале ЧМ-2018. Репортаж из соцсетей-1

Он захватил и преданных поклонников этого вида спорта, и обывателей. В фанатских рядах, кстати, были замечены и наши знаменитые соотечественники, и известные россияне.

Домрачева, Кирокоров, Болт. За кого болели звёзды в финале ЧМ-2018. Репортаж из соцсетей-4

Домрачева, Кирокоров, Болт. За кого болели звёзды в финале ЧМ-2018. Репортаж из соцсетей-6

Дарья Домрачева:
Невероятный праздник футбола. Чемпионат удался! Финал получился красивым! Чувствуется, как город дышал футболом!

Домрачева, Кирокоров, Болт. За кого болели звёзды в финале ЧМ-2018. Репортаж из соцсетей-9

Болт:
Из России с любовью!

Домрачева, Кирокоров, Болт. За кого болели звёзды в финале ЧМ-2018. Репортаж из соцсетей-12

Кристина Орбакайте:
Это было незабываемо! Финал. Матч Франция – Хорватия, находиться на трибуне, в самой накаленной атмосфере вместе с болельщиками разных стран было весело и волнительно. Франция – чемпион!

Домрачева, Кирокоров, Болт. За кого болели звёзды в финале ЧМ-2018. Репортаж из соцсетей-15

Татьяна Навка:
Необыкновенная атмосфера!!! Как жаль, что этот праздник спорта, объединивший всех, кто любит футбол, и заставивший увидеть нашу страну другими глазами и полюбить ее, так быстро закончился! Спасибо всем, кто сделал этот праздник!

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# Чемпионат мира по футболу # Дарья Домрачева # Татьяна Навка # Кристина Орбакайте # Фотофакт

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