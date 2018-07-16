Домрачева, Кирокоров, Болт. За кого болели звёзды в финале ЧМ-2018. Репортаж из соцсетей

Чемпионат мира завершился. Футбол стер границы, объединил всех: и государственных деятелей, и простых болельщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он захватил и преданных поклонников этого вида спорта, и обывателей. В фанатских рядах, кстати, были замечены и наши знаменитые соотечественники, и известные россияне.

Дарья Домрачева:

Невероятный праздник футбола. Чемпионат удался! Финал получился красивым! Чувствуется, как город дышал футболом!

Болт:

Из России с любовью!