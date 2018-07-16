Домрачева, Кирокоров, Болт. За кого болели звёзды в финале ЧМ-2018. Репортаж из соцсетей

Чемпионат мира завершился. Футбол стер границы, объединил всех: и государственных деятелей, и простых болельщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чемпионат мира завершился. Футбол стер границы, объединил всех: и государственных деятелей, и простых болельщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он захватил и преданных поклонников этого вида спорта, и обывателей. В фанатских рядах, кстати, были замечены и наши знаменитые соотечественники, и известные россияне.
Дарья Домрачева:
Невероятный праздник футбола. Чемпионат удался! Финал получился красивым! Чувствуется, как город дышал футболом!
Болт:
Из России с любовью!
Кристина Орбакайте:
Это было незабываемо! Финал. Матч Франция – Хорватия, находиться на трибуне, в самой накаленной атмосфере вместе с болельщиками разных стран было весело и волнительно. Франция – чемпион!
Татьяна Навка:
Необыкновенная атмосфера!!! Как жаль, что этот праздник спорта, объединивший всех, кто любит футбол, и заставивший увидеть нашу страну другими глазами и полюбить ее, так быстро закончился! Спасибо всем, кто сделал этот праздник!
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