«Всегда идти вперёд и никогда не сдаваться». Истории успеха успешных блондинок Беларуси

Как известно, джентльмены предпочитают блондинок. Пресловутые британские учёные, очевидно, тоже. Лучшие английские умы утверждают: блондинки более успешны, нежели представительницы темноволосой половины прекрасного пола. Вопреки анекдотам и мифам о глупости, девушки со светлыми локонами по всему миру упорно продолжают доказывать обратное. И в нашей стране светлых голов в достатке. Надежда Ручанова, директор IT-компании:

У меня была секретарь Людмила, которая встречала меня в офисе, когда я приходила после встречи. Она каждый раз спрашивала: «Как прошла встреча?» Я говорила: «Людмила, ну, конечно же, встреча прошла очень удачно, просто потому, что я не хожу на неудачные встречи». Это, конечно, юмор. Смысл этой истории в том, что все эти встречи были просто очень хорошо подготовлены. Так и успех. В нём есть вероятность случая, есть судьба, есть удача. Но 95% – это тяжёлый, никому незаметный труд.

Путь к Олимпу бывает долог и тернист. А умение схватить удачу за хвост – большой талант. Алёна Ланская, белорусская певица:

Последовала решению своих родителей и поступила в экономический колледж, контролёр-кассир бригады банка, оператор ЭВМ, а потом уже стала экономистом. Всё-таки судьба привела меня на сцену. Каждый успешный человек, безусловно, обязан обстоятельствам. В том числе, и в моём случае.

Наши героини уже состоявшиеся и успешные личности, однако девушки уверены: останавливаться на достигнутом – преступно! Залог успеха – движение вперед.

Надежда Ручанова:

Я считаю себя успешной и счастливой женщиной, потому что я состоялась как профессионал. У меня прекрасная карьера, интересная работа, которая позволяет делать окружающий меня мир лучше. У меня замечательная дочь, у меня потрясающий муж. Я считаю, что моё главное достижение – это то, что я не перестаю учиться.

Алёна Ланская:

Я стараюсь всегда идти вперед и никогда не сдаваться. В 20 лет я ставила определенные цели себе, и я их все выполнила. После конкурса «Евровидение» прошло уже пять лет и за эти пять лет, безусловно, были взлеты и падения. Что же делать дальше?! А дальше просто нужно жить, просто наслаждаться тем, что тебя любит публика, что у тебя есть концерты, что ты востребован, тебя приглашают.

Увы, светловолосые девушки окутаны унизительными стереотипами. Опыт и достижения наших соотечественниц лишь подчеркивают несостоятельность подобных высказываний. Надежда Ручанова:

Всё зависит от человека, а еще больше зависит от того, куда он идёт и какие шаги при этом делает. И если этот человек понимает, что ему надо и прикладывает усилия, для того, чтобы стать лучше – неважно, какого цвета у тебя волосы.