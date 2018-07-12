FIFA просит реже показывать болельщиц во время трансляций матчей ЧМ-2018

Новости России. Международная федерация футбола просит во время трансляций матчей реже показывать болельщиц. По их словам, на ЧМ-2018 в России большую угрозу представляет сексизм, чем расизм.

Как сообщает Associated Press, всего было замечено не менее 30 актов сексизма. В то же время утверждается, что реальная цифра может быть в 10 раз больше.

В основном, случаи сексизма были замечены, когда к тележурналисткам в кадр влезали болельщики с эмоциональным выражением чувств. То есть, девушек обнимали и целовали. К незарегистрированным случаям эксперты относят приставания фанатов футбола к российским женщинам.

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Отмечается, что случаи расизма на ЧМ-2018 заранее предсказывались в качестве вероятных проблем, но этих случаев оказалось значительно меньше, чем ожидалось.

Из всех возможных проблем проявилась только одна – сексизм. В результате FIFA просит ограничить показ болельщиц во время трансляций футбольных матчей, поскольку это не соответствует антидискриминационной кампании организации.