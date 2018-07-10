Певица Зара рассказала, в чём заключается успех «Славянского базара»

Новости Беларуси. Накануне вечером на сцене Летнего амфитеатра состоялся первый сольный концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заслуженная артистка России – певица Зара второй год подряд собирает полный зал, а это свыше 6ти тысяч зрителей. В прошлом году она покорила белорусскую публику прекрасным исполнением нашей «Купалинки». На этот раз решила открыть композицией свой концерт.

Зара, заслуженная артистка России:

«Славянский базар» объединяет артистов со всего мира. Мы можем не понимать язык, на котором исполняются те или иные песни, но мы всегда чувствуем по энергетике артиста, его душу, его сердце. В этом самая главная задача и главная сила «Славянского базара».

Поддержать Зару на сцену вышли Жерар Депардье, Стас Пьеха, Олег Газманов и Даниил Плужников. Ну а 10 июля вечером публика встретится с натуральным блондином российского шоу-бизнеса. Витебск в ожидании сольного концерта Николая Баскова.