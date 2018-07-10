Прямой эфир

Певица Зара рассказала, в чём заключается успех «Славянского базара»

10 июля 2018 09:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Накануне вечером на сцене Летнего амфитеатра состоялся первый сольный концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Певица Зара рассказала, в чём заключается успех «Славянского базара» -1

Заслуженная артистка России – певица Зара второй год подряд собирает полный зал, а это свыше 6ти тысяч зрителей. В прошлом году она покорила белорусскую публику прекрасным исполнением нашей «Купалинки». На этот раз решила открыть композицией свой концерт.

Зара, заслуженная артистка России:
«Славянский базар» объединяет артистов со всего мира. Мы можем не понимать язык, на котором исполняются те или иные песни, но мы всегда чувствуем по энергетике артиста, его душу, его сердце. В этом самая главная задача и главная сила «Славянского базара».

Поддержать Зару на сцену вышли Жерар Депардье, Стас Пьеха, Олег Газманов и Даниил Плужников. Ну а 10 июля вечером публика встретится с натуральным блондином российского шоу-бизнеса. Витебск в ожидании сольного концерта Николая Баскова.

# Славянский базар в Витебске-2018 # Культура # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На «Славянском базаре» состоялась жеребьевка среди участников детского музыкального конкурса
10 июля 2018 07:31

На «Славянском базаре» состоялась жеребьевка среди участников детского музыкального конкурса

Дни культуры Украины завершаются в Беларуси
10 июля 2018 07:03

Дни культуры Украины завершаются в Беларуси

Это нужно видеть: Музей валунов в Уручье реконструируют
09 июля 2018 20:54

Это нужно видеть: Музей валунов в Уручье реконструируют