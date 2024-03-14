Прямой эфир

О компании

О компании

«Столичное телевидение» – один из трех национальных телеканалов, вещающий на всю территорию Беларуси.

История СТВ началась 19 октября 2000 года, когда было зарегистрировано Закрытое акционерное общество «Столичное телевидение». 1 января 2001 года телеканал вышел в эфир, начав с выпуска только столичных новостей, а с 2005 года география расширилась на всю страну. Телекомпания первой из национальных телеканалов перешла на вещание в стандарте высокого качества. Сегодня ЗАО «Столичное телевидение» – это три телеканала: «СТВ», «РТР-Беларусь», «Спорт ТВ».  


Наша команда – молодой, творческий и амбициозный коллектив. Сегодня в нем работают около 400 специалистов. 

Визитные карточки и главный приоритет вещательной политики ЗАО «СТОЛИЧНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»  – новостные выпуски «Новости 24 часа», информационно-аналитическая итоговая программа «Неделя», а также «Беларусь.Новости» и «Акценты» ( на «РТР-Беларусь»). Вещание также включает в себя программы «Столичные подробности», «Минщина», «Минск и минчане», «СТВ-спорт», авторские программы «Суровый взгляд», «Без прикрытия», «Мнения», «Рецепт настоящего белоруса», «Политика без галстуков и купюр», «Азарёнок. Тайные пружины политики» и другие. 


Компания большое внимание уделяет интернет-вещанию. Миллионы людей нас смотрят и читают на наших сайтах CTV.BY, belarus-news.by, в лентах новостей и других интернет-площадках ЗАО «СТОЛИЧНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ».

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