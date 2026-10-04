Специальный репортаж СТВ

Белоруска дала пощечину немцу и показала отношение всех белорусских женщин к оккупации – история

Ненависть к врагу была такой же сильной, как и вера в Победу. Немцам было дозволено все, но неизменно они получали отпор. И от кого? От белорусской женщины.