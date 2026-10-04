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Специальный репортаж СТВ

Каждую неделю в эфире – эксклюзивные специальные репортажи корреспондентов информационной службы журналистов СТВ на самые злободневные темы. Мы рассказываем обо всем подробно и не сглаживаем острые углы.

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Связь человека и государства! Как может оборваться незримая нить? Документальный фильм «Имеем право»
04 октября 2026 19:30

Связь человека и государства! Как может оборваться незримая нить? Документальный фильм «Имеем право»

Шиманович уступила в первом круге Уимблдонского теннисного турнира
30 июня 2026 17:39

Шиманович уступила в первом круге Уимблдонского теннисного турнира

Сквозь время и километры! ГАИ Беларуси исполнилось 90 лет – история службы
01 июня 2026 11:37

Сквозь время и километры! ГАИ Беларуси исполнилось 90 лет – история службы

Белоруска дала пощечину немцу и показала отношение всех белорусских женщин к оккупации – история
10 мая 2026 09:32

Белоруска дала пощечину немцу и показала отношение всех белорусских женщин к оккупации – история

Домашние задания, уроки и родительские собрания – как работали лесные школы во время войны
10 мая 2026 08:21

Домашние задания, уроки и родительские собрания – как работали лесные школы во время войны

Ее пытали фашисты, но она не выдала своих – история подпольщицы Марины Малакович
10 мая 2026 07:04

Ее пытали фашисты, но она не выдала своих – история подпольщицы Марины Малакович

В 14 лет выполнила сложное задание от партизан! Рассказываем о подвиге Ираиды Ивановской
09 мая 2026 16:04

В 14 лет выполнила сложное задание от партизан! Рассказываем о подвиге Ираиды Ивановской

Фашисты сожгли Орешники – краевед назвал версию, как немцы узнали о партизанах в деревне
09 мая 2026 15:43

Фашисты сожгли Орешники – краевед назвал версию, как немцы узнали о партизанах в деревне

Притворился мертвым и выжил – история парня, которому удалось спастись во время расстрела в Орешниках
09 мая 2026 15:30

Притворился мертвым и выжил – история парня, которому удалось спастись во время расстрела в Орешниках

В лесах были целые семейные лагеря! Рассказываем, как женщины выживали и растили детей в годы войны
09 мая 2026 15:14

В лесах были целые семейные лагеря! Рассказываем, как женщины выживали и растили детей в годы войны

Государственные Чернобыльские программы – вот каких успехов добились за 40 лет
26 апреля 2026 09:00

Государственные Чернобыльские программы – вот каких успехов добились за 40 лет

Во рту всегда был вкус железа – ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС вспомнили время после взрыва
26 апреля 2026 08:20

Во рту всегда был вкус железа – ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС вспомнили время после взрыва