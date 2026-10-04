Специальный репортаж СТВ

Каждую неделю в эфире – эксклюзивные специальные репортажи корреспондентов информационной службы журналистов СТВ на самые злободневные темы. Мы рассказываем обо всем подробно и не сглаживаем острые углы.
Юридический статус гражданина в большинстве современных государств, как и в Беларуси, дается при рождении. Но в каком случае эта связь может оборваться?
В поединке первого раунда землячка встречалась с представительницей Швейцарии Викторией Голубич. Оппонентка выше в рейтинге более чем на 150 позиций. Во многом это и предопределило исход дуэли.
Смотрите документальный фильм СТВ.
Ненависть к врагу была такой же сильной, как и вера в Победу. Немцам было дозволено все, но неизменно они получали отпор. И от кого? От белорусской женщины.
В Национальном архиве Республики Беларусь хранится комплекс документов, где зафиксирован процесс обучения в лесных школах. Там четко прописаны по классам предметы, количество отведенных часов, темы.
В поле зрения подпольщиков попал один немецкий офицер. Цель была поставлена максимально четко – взять в плен.
За помощь партизанам – публичная казнь. В первую очередь подозревали мужчин, поэтому огромную поддержку оказывали именно женщины и дети.
Орешники под гнетом смерти словно оцепенели. Немцы то и дело наведывались в землянки, пытались кого-то найти, вот только партизаны были куда хитрее.
Во время расстрела в Орешниках чудом спаслись только четверо. Среди них и Костя Боровский.
Кому идти было некуда, оборудовали землянки в лесу неподалеку. Порой в таких укрытиях женщины с детьми жили по году, а то и дольше.
К 2010 году поступление молока и говядины с превышением норм по содержанию Цезия-137 в Гомельской области практически сведено к нулю.
«Задерживали людей, которые заходили на территорию отселения, пытались по квартирам взламывать замки», – вспоминает Михаил Крегель.
06 октября 2026 05:41
05 октября 2026 20:24
05 октября 2026 20:20
05 октября 2026 20:07
05 октября 2026 19:57
05 октября 2026 19:52
05 октября 2026 18:42
05 октября 2026 17:47