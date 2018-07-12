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Экстремальные кадры из Бреста: город накрыл сильный ливень

12 июля 2018 20:04
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Новости Беларуси. Вечером 12 июля ливень превратил улицы Бреста в полноводные реки. Медуз там не нашли, но массу неудобств жителям доставили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Экстремальные кадры из Бреста: город накрыл сильный ливень-1

Видимость была всего несколько десятков метров. Виновник всему – атмосферный фронт, который сейчас медленно, но верно наступает с запада.

В ближайшие часы дожди и грозы накроют центральные районы страны. Пейзаж дополнит сильный ветер. А вот на 13 июля синоптики обещают град.

# Погода в Беларуси # происшествия # Фотофакт

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