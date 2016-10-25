«Моё ремесло – хлеб, отдушина и мотиватор»: певица Тина Кароль отвечает на «Простые вопросы»

Певица, заслуженная артистка Украины Тина Кароль в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. Добрый вечер! Большое спасибо, что нашли время к нам заглянуть. Как поживаете? Тина Кароль, певица, заслуженная артистка Украины:

Я счастлива быть сегодня здесь, общаться с Вами. И для меня большая честь. Тина Григорьевна, зачем Вы поступили и окончили Национальный авиационный университет Украины? Тина Кароль: Я должна была, как мудрая еврейская девочка, подготовить себя и к совершенно другому будущему. Вы мечтали представить себя в образе, скажем, девушки-пилота или, всё-таки, образ стюардессы?



Тина Кароль:

Нет, всё-таки, я мечтала стать певицей, артистом, но не всегда жизнь преподносит такую возможность. Не всем.

На крайний еврейский случай, Вы кем будете работать? Тина Кароль: Я буду стюардессой. Была бы. Ну, или какой-нибудь особый частный полёт моей семьи – могу быть стюардессой. Тина Григорьевна, если почитать о Вас или попытаться в нескольких предложениях рассказать, ситуация будет, наверное, выглядеть таким образом для большей части аудитории: уникальная певица с фантастическим голосом в три октавы, ярко блеснувшая и на «Евровидении», и на «Новой волне», неоднократно признанная самой красивой певицей Украины. Особенно ставшая популярной за счёт очень трогательных и достаточно грустных песен, которые были спеты и написаны после смерти мужа и продюсера. Никто не собирается упрекать Вас в том, что Вы эксплуатируете эту ситуацию. Но то, что вместо упадка к Вам пришла ещё большая не то, чтобы популярность, но, скажем, интерес к Вашей персоне – это же нельзя не признать? Тина Кароль:

Я могу насчёт эксплуатации подчеркнуть, что смешно думать и размышлять так, не пережив. И всегда в заголовках что интересно? Рождение и смерть. Это самые читабельные заголовки. Что со мной произошло в этот момент – я поняла, что я не могу сдаться. И сдаться – это не про меня. И потому, что на мне большая ответственность за всю семью, за родню и за моего маленького сына. И, если я когда-либо возлагала всю ответственность на мужа и, в принципе, довольствовалась тем, что есть, то сегодня я очень и очень хорошо понимаю, что, если не я, так никто. И это меня подстегнуло, это меня закалило и я сегодня работаю гораздо больше, чем раньше. И на сегодняшний день являюсь для своего сына всем: от авторитета до отца.



Получается, что, всё-таки, наш, я вот боюсь, как сказать: русский, белорусский, украинский – наш общий какой-то дух, очень уж любит пожалеть. Вы чувствуете, что, отчасти, повышенный интерес к Вашей персоне связан с этой народной чертой – жалостью?

Тина Кароль:

Я умею передавать чувства сквозь музыку, через песни, через ноты, через слова. И, в данном контексте, у меня лирическое сопрано и лирические композиции, действительно, выгоднее у меня звучат. И порою мне самой хочется больше весёлых песен, больше радужных, радостных. И так и будет, и так и было. Но, всё-таки, самые большие мои хиты – это песни о большой любви, об искренней любви, о любви, которой нет границ, выше облаков. И о преданности в чувствах. И о воспоминаниях. Ну, так уж получилось. Я – певица больших форм и та, которая поёт от души для души. Когда Вы ощутили, что Вы обладаете удивительным по силе голосом? Тина Кароль:

Я не считаю так до сих пор. Я всего лишь несу тот талант и, в знак благодарности за него, развиваю его ежедневно. Ежедневно занимаюсь, ежедневно тренируюсь.



Я видел Ваш клип недавний, «Твои грехи» он называется. Я хотел спросить: сколько во время съёмок Вам довелось провести времени в ванной?

Тина Кароль:

Это не просто была ванна. Дело в том, что это была ванна, наполненная тёплым молоком и пролежать… Сначала мне было весело: вроде, как Клеопатра и мы вспоминали разные истории, мифы. А потом я поняла, что совершенно неприятный запах от молока тёплого по итогу. И где-то часов шесть я пролежала в этой ванне.



А вот ещё один видеоклип, о котором я хотел Вас спросить. Мне кажется, что это песня, на мой собственный вкус, наверное, самая яркая в Вашем репертуаре, потому что она запомнилась мне и, думаю, очень многим слушателям – «Я всё ещё люблю». Настоящая такая трогательная история. Помню, как мы, вроде, в мужской компании говорили: «Ну, как же удивительно и трогательно сделано». И вот эта боль Вашей истории, она очень многим передалась.

Но, когда я увидел видеоклип, я захотел просто у Вас спросить: такая история, а Вы выбрали такой сексуальный образ. Вы сами принимали это решение? Тина Кароль:

Да, я принимала решение о том, что из темноты женская душа – она нагая. Нагота женская – это незащищённость и лиричность, и трагичность в то же время. И молодая девушка, оставшись одна – она в рассвете сил, она сексуальна и красива, но она в трауре. И вот такие несовместимые вещи вместе выглядят именно так.



Тина Григорьевна, Вы, как любая артистка, как любой артист, попадаете очень часто в сложнейшую ситуацию. Да, собственно, я, как журналист, тоже бывал в похожих ситуациях. Знаете, когда политики какие-то, скажем, общественные деятели просят высказаться. Таким образом, скажем, спрятавшись за мнение известных людей. Потом эти политики уходят и обстоятельства меняются, и ситуация тысячи раз переворачивается. Знаете, из Беларуси глядя на то, как выглядит ситуация в Украине, очень сложно быстро разобраться, какие силы – кто на светлой стороне, кто на тёмной стороне и так далее.

Я всё время задаюсь таким вопросом: неужели нельзя сказать: «Пожалуйста, оставьте меня в покое, я просто не хочу высказываться по этому поводу». Или, когда ты так говоришь, тебя воспринимают, как предателя? Особенно в тех пограничных ситуациях, которые переживала Украина. Тина Кароль:

Порою, и надо это осознать, всё-таки, что такое патриотизм и, вообще, любовь к Родине, к стране, которая тебя взрастила – это, когда ты свои собственные интересы ставишь ниже интересов страны, интересов общества. И, так как публичные люди – они ведут за собой людей, их мнение важно, к их мнению прислушиваются. Их форма жизни, образ жизни для кого-то – пример. И, в данном контексте, гипер всё – плохо, в принципе. И в прогрессии приведёт к негативу. Но сознательным человеком нужно быть. Тем более, если ты на виду. Вас не страшит оказаться в какой-то ситуации или в какой-то момент под влиянием, скажем, сиюминутного желания, а потом пожалеть об этом? Тина Кароль: Сиюминутное желание – это лента в «Фэйсбуке». Поэтому я не веду «Фэйсбук» и не нахожусь в соцсетях. Потому что я – человек творческий и спонтанный, эмоциональный.



Можете всё, что угодно написать?

Тина Кароль:

Я – человек ситуативный. Любая ситуация может меня вознести духовно, морально и наоборот. Поэтому я не веду соцсети. И считаю, что это – большая проблема, вот таких ситуативных вбросов. И порою люди себя дискредитируют сами. Вы знаете, в Беларуси артисты отчасти в схожей ситуации, как и в Украине, поскольку существуют два языка: свой белорусский, национальный и русский, который является частью большого рынка русскоязычного шоу-бизнеса. С одной стороны, исполняя песни на своём языке национальном, ты позиционируешь себя, как национальный артист и имеешь свои преференции, плюсы перед аудиторией. С другой стороны, эта аудитория уже. И такого вопроса не стоит перед теми артистами, которые родились, скажем, где-нибудь в Рязани. Как Вы выбираете, когда, в каком объёме, какие композиции делать на украинском языке, какие на русском? Тина Кароль: Во главе всего должна быть музыка. Не выбор языка, территории. И объём за год заработанных денег. Если песня – хит, она – хит на любом языке абсолютно. Кроме того, есть песни, которые звучат исключительно на английском. Вот, как крути-не крути, а вот ни на русском, ни на украинском, ни на белорусском. Вот не зазвучит эта песня. Соответственно, у меня масса примеров таких студийных работ, в которых только так она искренна и проницательна, только так она бьёт в точку, и я вижу, что есть эмоции у слушателя. Значит, она будет звучать именно так. Никогда не задумывалась, на каком языке. Более того, недавно я стала писать песни на английском языке и понимаю, что то, что мне нравится, не будет так звучать на украинском, на русском. И я, пожалуй, их оставлю только на английском.



Вы, наверное, не помните эту сказку о принцессе на горошине?

Тина Кароль:

Так. Помню. Основная фабула в следующем: что, даже положив восемь перин, и положив спать девушку, и положив всего лишь одну горошину, как она ни скрывала, всё равно было видно, что она не выспалась. То есть, нутро принцессы не вытравишь ничем, не скроешь и не спрячешь. Мне кажется, что это и с настоящими артистками. Вот, если человек сложился как артист, или родился как артист, или артистка – у неё всё остальное пусть и будет удачно в жизни, но вся её жизнь будет, всё равно, не иметь смысла, если не будет артистической истории, если в её жизни не будет творчества. И это не сломить до конца. Вы думали о том, что Вас может что-то остановить и Вы перестанете заниматься творчеством? Тина Кароль:

По сути, это – моё ремесло. Это – мой хлеб и моя отдушина. Это – моё счастье и мой мотиватор. В принципе, ничего такого не должно сложиться. Дай Бог, всё будет хорошо. Есть, возможно, печальные какие-то вещи, но я надеюсь, что они, ни в коем случае, не произойдут. То есть, я понимаю, что глупый будет вопрос: что какая-нибудь большая, сильная любовь, пришедшая в Вашу жизнь, вряд ли Вас заставит оставить сцену? Тина Кароль:

Во-первых, ей надо сначала прийти. Начнём с этого. А там посмотрим?



Тина Кароль:

А оставить сцену я, в принципе, не смогу. Это должно быть только какое-то затворничество, в контексте каких-то, не дай Бог, печальных событий.