«Моё ремесло – хлеб, отдушина и мотиватор»: певица Тина Кароль отвечает на «Простые вопросы»

Певица, заслуженная артистка Украины Тина Кароль в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Добрый вечер! Большое спасибо, что нашли время к нам заглянуть. Как поживаете?
Тина Кароль, певица, заслуженная артистка Украины:
Я счастлива быть сегодня здесь, общаться с Вами. И для меня большая честь.
Тина Григорьевна, зачем Вы поступили и окончили Национальный авиационный университет Украины?
Тина Кароль:
Я должна была, как мудрая еврейская девочка, подготовить себя и к совершенно другому будущему.
Вы мечтали представить себя в образе, скажем, девушки-пилота или, всё-таки, образ стюардессы?
Тина Кароль:
Нет, всё-таки, я мечтала стать певицей, артистом, но не всегда жизнь преподносит такую возможность. Не всем.
На крайний еврейский случай, Вы кем будете работать?
Тина Кароль:
Я буду стюардессой.
Была бы. Ну, или какой-нибудь особый частный полёт моей семьи – могу быть стюардессой.
Тина Григорьевна, если почитать о Вас или попытаться в нескольких предложениях рассказать, ситуация будет, наверное, выглядеть таким образом для большей части аудитории: уникальная певица с фантастическим голосом в три октавы, ярко блеснувшая и на «Евровидении», и на «Новой волне», неоднократно признанная самой красивой певицей Украины.
Особенно ставшая популярной за счёт очень трогательных и достаточно грустных песен, которые были спеты и написаны после смерти мужа и продюсера.
Никто не собирается упрекать Вас в том, что Вы эксплуатируете эту ситуацию. Но то, что вместо упадка к Вам пришла ещё большая не то, чтобы популярность, но, скажем, интерес к Вашей персоне – это же нельзя не признать?
Тина Кароль:
Я могу насчёт эксплуатации подчеркнуть, что смешно думать и размышлять так, не пережив. И всегда в заголовках что интересно? Рождение и смерть. Это самые читабельные заголовки. Что со мной произошло в этот момент – я поняла, что я не могу сдаться.
И сдаться – это не про меня.
И потому, что на мне большая ответственность за всю семью, за родню и за моего маленького сына. И, если я когда-либо возлагала всю ответственность на мужа и, в принципе, довольствовалась тем, что есть, то сегодня я очень и очень хорошо понимаю, что, если не я, так никто. И это меня подстегнуло, это меня закалило и я сегодня работаю гораздо больше, чем раньше.
И на сегодняшний день являюсь для своего сына всем: от авторитета до отца.
Получается, что, всё-таки, наш, я вот боюсь, как сказать: русский, белорусский, украинский – наш общий какой-то дух, очень уж любит пожалеть. Вы чувствуете, что, отчасти, повышенный интерес к Вашей персоне связан с этой народной чертой – жалостью?
Тина Кароль:
Я умею передавать чувства сквозь музыку, через песни, через ноты, через слова. И, в данном контексте, у меня лирическое сопрано и лирические композиции, действительно, выгоднее у меня звучат.
И порою мне самой хочется больше весёлых песен, больше радужных, радостных.
И так и будет, и так и было. Но, всё-таки, самые большие мои хиты – это песни о большой любви, об искренней любви, о любви, которой нет границ, выше облаков. И о преданности в чувствах. И о воспоминаниях. Ну, так уж получилось.
Я – певица больших форм и та, которая поёт от души для души.
Когда Вы ощутили, что Вы обладаете удивительным по силе голосом?
Тина Кароль:
Я не считаю так до сих пор. Я всего лишь несу тот талант и, в знак благодарности за него, развиваю его ежедневно. Ежедневно занимаюсь, ежедневно тренируюсь.
Я видел Ваш клип недавний, «Твои грехи» он называется. Я хотел спросить: сколько во время съёмок Вам довелось провести времени в ванной?
Тина Кароль:
Это не просто была ванна. Дело в том, что это была ванна, наполненная тёплым молоком и пролежать…
Сначала мне было весело: вроде, как Клеопатра и мы вспоминали разные истории, мифы.
А потом я поняла, что совершенно неприятный запах от молока тёплого по итогу. И где-то часов шесть я пролежала в этой ванне.
А вот ещё один видеоклип, о котором я хотел Вас спросить. Мне кажется, что это песня, на мой собственный вкус, наверное, самая яркая в Вашем репертуаре, потому что она запомнилась мне и, думаю, очень многим слушателям – «Я всё ещё люблю». Настоящая такая трогательная история. Помню, как мы, вроде, в мужской компании говорили: «Ну, как же удивительно и трогательно сделано». И вот эта боль Вашей истории, она очень многим передалась.
Но, когда я увидел видеоклип, я захотел просто у Вас спросить: такая история, а Вы выбрали такой сексуальный образ.
Вы сами принимали это решение?
Тина Кароль:
Да, я принимала решение о том, что из темноты женская душа – она нагая. Нагота женская – это незащищённость и лиричность, и трагичность в то же время.
И молодая девушка, оставшись одна – она в рассвете сил, она сексуальна и красива, но она в трауре.
И вот такие несовместимые вещи вместе выглядят именно так.
Тина Григорьевна, Вы, как любая артистка, как любой артист, попадаете очень часто в сложнейшую ситуацию. Да, собственно, я, как журналист, тоже бывал в похожих ситуациях. Знаете, когда политики какие-то, скажем, общественные деятели просят высказаться. Таким образом, скажем, спрятавшись за мнение известных людей. Потом эти политики уходят и обстоятельства меняются, и ситуация тысячи раз переворачивается. Знаете, из Беларуси глядя на то, как выглядит ситуация в Украине, очень сложно быстро разобраться, какие силы – кто на светлой стороне, кто на тёмной стороне и так далее.
Я всё время задаюсь таким вопросом: неужели нельзя сказать: «Пожалуйста, оставьте меня в покое, я просто не хочу высказываться по этому поводу».
Или, когда ты так говоришь, тебя воспринимают, как предателя? Особенно в тех пограничных ситуациях, которые переживала Украина.
Тина Кароль:
Порою, и надо это осознать, всё-таки, что такое патриотизм и, вообще, любовь к Родине, к стране, которая тебя взрастила – это, когда ты свои собственные интересы ставишь ниже интересов страны, интересов общества.
И, так как публичные люди – они ведут за собой людей, их мнение важно, к их мнению прислушиваются.
Их форма жизни, образ жизни для кого-то – пример. И, в данном контексте, гипер всё – плохо, в принципе. И в прогрессии приведёт к негативу.
Но сознательным человеком нужно быть. Тем более, если ты на виду.
Вас не страшит оказаться в какой-то ситуации или в какой-то момент под влиянием, скажем, сиюминутного желания, а потом пожалеть об этом?
Тина Кароль:
Сиюминутное желание – это лента в «Фэйсбуке».
Поэтому я не веду «Фэйсбук» и не нахожусь в соцсетях. Потому что я – человек творческий и спонтанный, эмоциональный.
Можете всё, что угодно написать?
Тина Кароль:
Я – человек ситуативный. Любая ситуация может меня вознести духовно, морально и наоборот. Поэтому я не веду соцсети. И считаю, что это – большая проблема, вот таких ситуативных вбросов.
И порою люди себя дискредитируют сами.
Вы знаете, в Беларуси артисты отчасти в схожей ситуации, как и в Украине, поскольку существуют два языка: свой белорусский, национальный и русский, который является частью большого рынка русскоязычного шоу-бизнеса. С одной стороны, исполняя песни на своём языке национальном, ты позиционируешь себя, как национальный артист и имеешь свои преференции, плюсы перед аудиторией. С другой стороны, эта аудитория уже.
И такого вопроса не стоит перед теми артистами, которые родились, скажем, где-нибудь в Рязани.
Как Вы выбираете, когда, в каком объёме, какие композиции делать на украинском языке, какие на русском?
Тина Кароль:
Во главе всего должна быть музыка. Не выбор языка, территории.
И объём за год заработанных денег. Если песня – хит, она – хит на любом языке абсолютно. Кроме того, есть песни, которые звучат исключительно на английском. Вот, как крути-не крути, а вот ни на русском, ни на украинском, ни на белорусском. Вот не зазвучит эта песня. Соответственно, у меня масса примеров таких студийных работ, в которых только так она искренна и проницательна, только так она бьёт в точку, и я вижу, что есть эмоции у слушателя. Значит, она будет звучать именно так.
Никогда не задумывалась, на каком языке.
Более того, недавно я стала писать песни на английском языке и понимаю, что то, что мне нравится, не будет так звучать на украинском, на русском. И я, пожалуй, их оставлю только на английском.
Вы, наверное, не помните эту сказку о принцессе на горошине?
Тина Кароль:
Так. Помню.
Основная фабула в следующем: что, даже положив восемь перин, и положив спать девушку, и положив всего лишь одну горошину, как она ни скрывала, всё равно было видно, что она не выспалась. То есть, нутро принцессы не вытравишь ничем, не скроешь и не спрячешь. Мне кажется, что это и с настоящими артистками. Вот, если человек сложился как артист, или родился как артист, или артистка – у неё всё остальное пусть и будет удачно в жизни, но вся её жизнь будет, всё равно, не иметь смысла, если не будет артистической истории, если в её жизни не будет творчества. И это не сломить до конца.
Вы думали о том, что Вас может что-то остановить и Вы перестанете заниматься творчеством?
Тина Кароль:
По сути, это – моё ремесло.
Это – мой хлеб и моя отдушина. Это – моё счастье и мой мотиватор.
В принципе, ничего такого не должно сложиться. Дай Бог, всё будет хорошо. Есть, возможно, печальные какие-то вещи, но я надеюсь, что они, ни в коем случае, не произойдут.
То есть, я понимаю, что глупый будет вопрос: что какая-нибудь большая, сильная любовь, пришедшая в Вашу жизнь, вряд ли Вас заставит оставить сцену?
Тина Кароль:
Во-первых, ей надо сначала прийти. Начнём с этого.
А там посмотрим?
Тина Кароль:
А оставить сцену я, в принципе, не смогу. Это должно быть только какое-то затворничество, в контексте каких-то, не дай Бог, печальных событий.
В данном случае, в таком, как сложился в моей жизни – что не стало Жени, мужа моего.
Мы, как ни странно, много и долго, и неоднократно обсуждали эту ситуацию. Потому что он понимал исход.
Он несколько лет боролся с раком, насколько я знаю.
Тина Кароль:
Да. И для человека, который осознаёт, что он увядает и дело всей его жизни остаётся незаконченным – а его невозможно закончить, да, по сути – многому научил, многое рассказал и много попросил. И многое, как бы, заповедал мне: чтобы я обязательно поступила только так и не иначе.
И вот в контексте сцены – это была его просьба.
Никогда не оставлять?
Тина Кароль:
Потому что я, как бы, всё отправлю к чертям собачьим.
То, что он сделал, создал, творил. И то, ради чего сегодня, собственно, то, где он потерял своё здоровье. И в моём сознании мне было сложно это – слушать эти беседы, воспринимать их и, в принципе, это я не слушала. Но потом я всё, все разговоры вспомнила.
Спасибо большое. Очень рад Вас видеть и будем ждать Вас в Минске с Вашим концертом.