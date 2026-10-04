Спорттаймер

Успех на ЧМ: Андрей Богданович раскрыл «внутреннюю кухню» белорусского женского каноэ

Белорусские гребцы в этом году медально отметились и на чемпионах Европы, и на чемпионах мира. Особенно успешны стали девушки-каноистки, а ведь 15 лет назад вся мировая общественность была уверена в том, что каноэ – это исключительно мужской вид гребли.