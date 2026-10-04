Пообщались с мэтром в программе «Спорттаймер».
Чемпионат мира FIFA по футболу для участников не старше 15 лет состоится в Азербайджане.
Александр Васильевич Медведь мечтал, чтобы именно в Беларуси выросла ему смена, чтобы титул «трехкратный» смогли превзойти. Сегодня во Дворце Медведя, в СДЮШОР, более 600 воспитанников, которые тренируются и делают первые успехи.
«Это первые соревнования, куда мы выехали за границу, на международном уровне. Италия, море. Наверное, самые лучшие и приятные моменты, которые можно вспомнить».
За награды боролись сильнейшие представители российских клубов, белорусские паранациональные команды и Казахстан.
Белорусские гребцы в этом году медально отметились и на чемпионах Европы, и на чемпионах мира. Особенно успешны стали девушки-каноистки, а ведь 15 лет назад вся мировая общественность была уверена в том, что каноэ – это исключительно мужской вид гребли.
В течение трех дней участники смогли познакомиться с новыми методиками и разработками ведущих спикеров, а также пообщаться с известными атлетами.
На прошлой неделе белорусские пятиборцы на трех чемпионатах мира от мала до велика завоевали россыпь наград. Абсолютными лидерами в «золотом урожае» стала семья Гнедчиков: Мария, Аким и Клим.
А еще узнали, что снится спортсменам перед крупными соревнованиями!
Чемпионаты мира и Европы по художественной гимнастике, Олимпийские игры – это незабываемое зрелище.
Кого туда приглашают и как налажен процесс школы и тренировок, узнавали на примере минского областного.
Международная федерация гандбола сняла все ограничения с наших ребят.
06 октября 2026 05:41
05 октября 2026 20:24
05 октября 2026 20:20
05 октября 2026 20:07
05 октября 2026 19:57
05 октября 2026 19:52
05 октября 2026 18:42
05 октября 2026 17:47