Прямой эфир

Спорттаймер

Последний выпуск

Прошедшие выпуски

Сюжеты проекта

Советская школа: Вячеслав Максимович рассказал о самой красивой борьбе
04 октября 2026 18:28

Советская школа: Вячеслав Максимович рассказал о самой красивой борьбе

Главком сборной Беларуси (U-15): у нас каждый футболист на вес золота
27 сентября 2026 18:20

Главком сборной Беларуси (U-15): у нас каждый футболист на вес золота

Более 600 воспитанников и собственный музей: как сегодня живет Дворец Медведя
20 сентября 2026 18:35

Более 600 воспитанников и собственный музей: как сегодня живет Дворец Медведя

Четвертые на ЧЕ по пляжному волейболу: Тишкова и Гром рассказали в интервью, как это было
20 сентября 2026 18:20

Четвертые на ЧЕ по пляжному волейболу: Тишкова и Гром рассказали в интервью, как это было

Международный турнир прямо в центре Минска! Побывали на Кубке Победы по пляжному волейболу
13 сентября 2026 18:30

Международный турнир прямо в центре Минска! Побывали на Кубке Победы по пляжному волейболу

Успех на ЧМ: Андрей Богданович раскрыл «внутреннюю кухню» белорусского женского каноэ
13 сентября 2026 18:25

Успех на ЧМ: Андрей Богданович раскрыл «внутреннюю кухню» белорусского женского каноэ

Александр Карелин выступил на тренерском семинаре для борцов. Рассказываем, как это было
06 сентября 2026 19:02

Александр Карелин выступил на тренерском семинаре для борцов. Рассказываем, как это было

Как семья Гнедчиков завоевала россыпь наград по пятиборью на мировых форумах? Интервью
06 сентября 2026 18:58

Как семья Гнедчиков завоевала россыпь наград по пятиборью на мировых форумах? Интервью

Белорусские борцы привезли 2 медали с ЧМ! Могло ли быть 5 из 5? Интервью с командой
30 августа 2026 18:49

Белорусские борцы привезли 2 медали с ЧМ! Могло ли быть 5 из 5? Интервью с командой

СДЮШОР «Динамо» набирает группы на художественную гимнастику – побывали на просмотрах
30 августа 2026 18:48

СДЮШОР «Динамо» набирает группы на художественную гимнастику – побывали на просмотрах

Как проходит обучение в белорусских училищах олимпийского резерва
23 августа 2026 18:18

Как проходит обучение в белорусских училищах олимпийского резерва

Белорусские гандболисты провели тренировочные сборы. Как мотивация и куда готовятся – рассказали тренеры
23 августа 2026 18:04

Белорусские гандболисты провели тренировочные сборы. Как мотивация и куда готовятся – рассказали тренеры