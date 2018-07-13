На открытии «Славянского базара» Александру Лукашенко подарили пояс-оберег

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: В нашем славянском мире сегодня не совсем спокойно. И то, что сегодня происходит здесь... Я уверен, что вы даже все этого не осознаете, насколько важно то, что мы здесь собрались, для нас – белорусов, россиян, украинцев, для все тех республик Советского Союза, которые были когда-то в одном государстве.

И вот Роза очень правильно сказала об этом. Я только не согласен с ней, что она выделила Казахстан в этом плане. Да нет, вы всегда были нашими. Мы не думали о том, что Казахстан где-то и прочее. Это наши люди. И свидетельством этому является вот эта сцена и этот амфитеатр. Поэтому мы тогда были правы, что сохранили этот фестиваль. Он бы был просто уничтожен. Я это знаю сейчас точно. Его хотели пустить в свободное плавание по городам, весям и странам для того, чтобы потихоньку он угас, потух, как у нас говорят. Поэтому мы его сохранили для вас и оказались правы. Он нам очень нужен сегодня, и он будет всегда.