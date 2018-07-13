На открытии «Славянского базара» Александру Лукашенко подарили пояс-оберег
Новости Беларуси. Под крышей Летнего амфитеатра зажигались новые звездочки и получали заслуженное признание мэтры культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Говоря современным языком, медиаторы межкультурного диалога.
Александр Лукашенко: На «Славянском базаре» в Витебске всегда царит уникальная атмосфера межнациональной дружбы
Лучших поздравил Президент. Специальная награда Александра Лукашенко – «Через искусство – к миру и взаимопониманию» – Розе Рымбаевой.
Но лучшая награда для всех: и тех, кто на сцене, и тех, кто в зрительском зале, – это сам фестиваль. Его сохранил наш Президент, который не дал межгосударственному форуму культурной интеграции пойти по миру.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В нашем славянском мире сегодня не совсем спокойно. И то, что сегодня происходит здесь... Я уверен, что вы даже все этого не осознаете, насколько важно то, что мы здесь собрались, для нас – белорусов, россиян, украинцев, для все тех республик Советского Союза, которые были когда-то в одном государстве.
И вот Роза очень правильно сказала об этом. Я только не согласен с ней, что она выделила Казахстан в этом плане. Да нет, вы всегда были нашими. Мы не думали о том, что Казахстан где-то и прочее. Это наши люди. И свидетельством этому является вот эта сцена и этот амфитеатр. Поэтому мы тогда были правы, что сохранили этот фестиваль. Он бы был просто уничтожен. Я это знаю сейчас точно. Его хотели пустить в свободное плавание по городам, весям и странам для того, чтобы потихоньку он угас, потух, как у нас говорят. Поэтому мы его сохранили для вас и оказались правы. Он нам очень нужен сегодня, и он будет всегда.
Как напоминание о объединительном месседже фестиваля славянского и вообще культурного мира – а здесь представители 40 государств – подарок главе государства – пояс-оберег. Фестиваль продолжает жить.
«Витебский фестиваль служит самым благородным целям». Президент на торжественной церемонии открытия «Славянского базара»