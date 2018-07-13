«Важно работать с подрастающим поколением». Международный слёт юных спасателей-пожарных проходит под Гомелем

Новости Беларуси. От Азербайджана до Италии. Международный слет юных спасателей-пожарных собрал под Гомелем команды из 13 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь они проведут неделю. Это время, обещают организаторы, будет интересным.

Соревновательную программу форума из «Туристической полосы», «Пожарной эстафеты» и «Оказания первой медицинской помощи» дополнят экскурсии по Гомелю, дегустация национальной кухни, дискотеки и вечера у костра.

Мариам Меладзе, участник слета (Грузия): Хорошая природа, красивая страна, хорошие люди. Нам всё интересно, мы первый раз сюда приехали с командой.

Владислава Блинова, участник слета (Россия): Очень рады, что нас пригласили. Здесь очень интересно. Другая обстановка совсем, очень доброжелательные люди – обстановка комфортная очень. Мне очень приятно.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Важно то, что это наше будущее. Очень важно работать с подрастающим поколением. У нас в стране уделяется этому огромное внимание, постоянно обращает на это внимание глава государства. Конечно, один из приоритетов деятельности в нашем Министерстве – именно работа с подрастающим поколением, с молодежью.

Нынешний слет 16-й по счету: его история начиналась в 2003 году в «Зубренке». Последние 6 лет он проходит в Гомеле.