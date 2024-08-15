Политика обработки персональных данных

1. Общие положения:

1.1. ЗАО «Столичное телевидение» (далее по тексту – СТВ) ставит соблюдение прав и свобод граждан одним из важнейших условий осуществления своей деятельности.

1.2. Политика обработки персональных данных (далее – Политика) регулирует правоотношения по обработке персональных данных между компанией ЗАО «Столичное телевидение», УНП 190157826, адрес: г. Минск, ул. Коммунистическая, 6 (далее – СТВ) и Пользователем (физическое лицо, желающее взаимодействовать с материалами, размещенными на платформе).

2. Основные понятия, используемые в Политике:

2.1. Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу https://ctv.by/.

2.2. Пользователь – любой посетитель веб-сайта https://ctv.by/.

2.3. Персональные данные – любая информация, относящаяся к Пользователю веб-сайта https://ctv.by/.

2.4. Обработка персональных данных – любое действие с персональными данными, совершаемое с применением средств автоматизации или без использования подобных средств. Такими действиями могут быть: сбор, получение, накопление, хранение, уточнение, использование, извлечение, передача, обезличивание, удаление, блокирование, уничтожение персональных данных.

2.5. Обезличивание персональных данных – действия, результатом которых является невозможность определить принадлежность персональных данных конкретному Пользователю или лицу.

2.6. Распространение персональных данных – действия, результатом которых является раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.

2.7. Предоставление персональных данных – любые действия, результатом которых является раскрытие персональных данных определенному кругу лиц.

2.8. Уничтожение персональных данных – любые действия, результатом которых является безвозвратное уничтожение персональных на ЭВМ или любых других носителях.

2.9. Материал – любой вид информации (видео, аудио, текст, изображения), размещенный на веб-сайте.

3. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные:

3.1. Адрес электронной почты Пользователя.

3.2. Номер телефона Пользователя.

3.3. Фамилию, имя, отчество Пользователя.

3.4. Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов cookie) с помощью сервисов. интернет-статистики («Яндекс.Метрика» и Google Analytics и других). Политика конфиденциальности социальных сетей: Политика Конфиденциальности Google; Политика конфиденциальности Яндекс. Срок хранения данных – 33 года.

4. Цели обработки персональных данных:

СТВ использует предоставленные Пользователем данные в следующих целях: дальнейшей коммуникации по заявке Пользователя; для осуществления деятельности по продвижению материалов сайта, настройке лучшей рекомендательной системы для совпадения с интересами Пользователя; анализа работы сайта СТВ и оценки эффективности размещения материалов, рекламы.

4.1. Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, улучшения качества сайта и его содержания.

5. Как согласиться с Политикой?

Пользователь соглашается с Политикой с помощью ввода принадлежащего ему адреса электронной почты в специальное поле на сайте СТВ с предложением отправить заявку, и последующего нажатия кнопки «Отправить», «Получить», «Заказать» и т.д. Совершив данные действия, пользователь направляет собственный адрес электронной почты Компании, с целью последующей коммуникации. Также Пользователь соглашается с обработкой обезличенных данных (в т.ч. файлов cookie) нажатием кнопки «Ок» на всплывающем уведомлении.

5.1. Предоставляя свои персональные данные, Пользователь соглашается на их обработку компанией ЗАО «Столичное телевидение», УНП 190157826, адрес: г. Минск, ул. Коммунистическая, 6.

5.2. Обработка персональных данных осуществляется на основе Закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года № 455-3 «Об информации, информатизации и защите информации» с учетом положений Общего регламента по защите данных (General Data Protection Regulation) Европейского Союза от 27 апреля 2016 года, Законом Республики Беларусь от 10 мая 2007 года № 225-3 «О рекламе» и локальными нормативными документами.

5.3. Если Пользователь желает уточнения персональных данных либо желает отозвать свое согласие на обработку персональных данных, ему необходимо написать письмо на адрес электронной почты СТВ: [admin@ctv.by] с темой «Уточнить персональные данные» или «Прекратить обработку персональных данных». В письме следует указать электронный адрес и соответствующее требование.

6. Наши обязанности:

СТВ обязуется не передавать полученную от Пользователя информацию третьим лицам. Не считается нарушением предоставление СТВ информации рекламодателям и третьим лицам, действующим на основании договора с СТВ, для исполнения обязательств перед Пользователем исключительно в рамках договора. Не считается нарушением настоящего пункта передача третьим лицам данных о Пользователе в обезличенной форме в целях оценки и анализа работы сайта СТВ и предоставления персональных рекомендаций.

6.1. Не считается нарушением обязательств передача информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

6.2. Компания вправе использовать технологию cookies. Cookies не содержат конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.

6.3. Компания получает информацию об IP-адресе Пользователя и сведения о том, по ссылке с какого интернет-сайта он пришел. Данная информация не используется для установления личности посетителя.

6.4. При обработке персональных данных СТВ принимает необходимые и организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного доступа к ним, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

7. Заключительные положения:

7.1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к администрации с помощью электронной почты [admin@ctv.by] либо направив письмо на адрес: г. Минск, ул. Коммунистическая, 6.

7.2. В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки персональных данных администрацией. В случае существенных изменений Пользователю может быть выслана информация на указанный им электронный адрес.