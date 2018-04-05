В деревне Хотомель 80 лет растёт каменный крест. Жители: «Что-то было здесь раньше»

Рубель находится буквально в 50 километрах от Турова.
Между прочим, некоторые последний называют белорусским Иерусалимом.
По преданию когда-то в этом маленьком городе действовало 75 церквей.
Рубель находится буквально в 50 километрах от Турова.
Между прочим, некоторые последний называют белорусским Иерусалимом.
По преданию когда-то в этом маленьком городе действовало 75 церквей.
Но здесь стоит ещё больше углубиться назад в историю.
Крещение Руси.
С этого момента христианство начало распространяться и на здешних землях.
Знаменитые туровские каменные кресты приплыли из Киева против течения.
Есть подобные кресты и близ Рубеля.
Вероятно, попали они по притокам от Припяти. А это – ещё одно подтверждение, что здесь земля – святая.
Николай Ошуркевич, житель деревни Хотомель:
Что-то было здесь раньше.
Кажется, душа твоя всё время пела б божественные песни.
Уже больше 80 лет этот нерукотворный камень – место поклонения.
Все эти годы крест рос.
С 30 сантиметров он увеличился минимум вдвое. Сакральный знак явился людям при любопытных обстоятельствах. Теперь это принято называть легендой, но у этой истории есть много свидетелей. Случилось это в 1932 году. Уроженка Рубеля Анастасия вышла замуж и уехала на хутор за 30 вёрст.
Софья Денищец, жительница деревни Хотомель:
14 лет она была слепой. Она даже хотела руки на себя наложить. Но от большой веры не могла, она в Бога верила. И вот снится ей сон: кладбище (а здесь ещё мало кладбищ было), крестик, сидит старичок. И говорит: «Закончились твои страдания. Иди и объяви людям, что тут растёт крестик». И пришла она сюда.
И Анастасия сразу увидела свет.
Однако, случались и другие свидетельства, реалистичность которых порой даже леденит душу. Вот, к примеру, покойный супруг – и это разве не доказательство жизни в другом измерении – делится пророческими божественными планами.
Софья Денищец:
Умер мой хозяин молодым. Я молилась и прошу, чтобы Господь принял его в царствие. Приходит он ко мне и я говорю: «Миша, а тебя приняли в царствие?»
А он говорит: «Недалеко Богоматерь стоит, в голове».
И, как раз, уже сделали эту капличку. Он, как раз, стоит возле этого алтаря, а с этой стороны стоит икона Божией матери.