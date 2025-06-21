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Крокi Незалежнасцi

Нас пытались захватить, разрушить, растоптать. Отобрать земли, разделить народ и лишить веры. Мы выстояли и продолжаем развиваться, даже в тисках западного давления.

В новом проекте СТВ «Крокi Незалежнасцi» о том, как Беларусь планомерно выстраивает сильную экономику, культивирует сельское хозяйство, обеспечивая продовольственную безопасность. Неизменна поддержка социальной сферы: государство всегда будет помогать тем, кто в этом нуждается. Наша армия на страже мира, а правоохранители не раз доказывали преданность народу и стране.


Наша дружба — на века. Наш принцип — миролюбие. Наша история — фундамент патриотизма. Смотрите в вечернем эфире СТВ «Крокi Незалежнасцi». Мы знаем цену Независимости и Суверенитету!

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