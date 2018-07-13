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«Витебский фестиваль служит самым благородным целям». Президент на торжественной церемонии открытия «Славянского базара»

13 июля 2018 07:13
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Новости Беларуси. Вечером 12 июля в Витебске открыли фестиваль искусств «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В торжественной церемонии принял участие глава государства.

«Витебский фестиваль служит самым благородным целям». Президент на торжественной церемонии открытия «Славянского базара»-1

Александр Лукашенко вручил специальную награду «Через искусство – к миру и взаимопониманию». В этом году ее получила Роза Рымбаева, которую уже многие годы называют не иначе, как золотой голос Казахстана. Ну а самым ярким событием вечера стал грандиозный концерт.

«Витебский фестиваль служит самым благородным целям». Президент на торжественной церемонии открытия «Славянского базара»-4

«Витебский фестиваль служит самым благородным целям». Президент на торжественной церемонии открытия «Славянского базара»-6

«Витебский фестиваль служит самым благородным целям». Президент на торжественной церемонии открытия «Славянского базара»-8

Малая родина – лейтмотив XXVII «Славянского базара». Фестиваль стал малой родиной для культуры некогда большой родины. Фестиваль из белорусского Витебска восполнил то, что утратили миллионы людей.

«Витебский фестиваль служит самым благородным целям». Президент на торжественной церемонии открытия «Славянского базара»-11

«Витебский фестиваль служит самым благородным целям». Президент на торжественной церемонии открытия «Славянского базара»-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Там, где политики провели государственные границы, люди нашли самый простой, веками проверенный способ сохранить добрые, теперь уже соседские отношения через культурные связи.

Витебский фестиваль служит самым благородным целям. Через искусство – к миру и взаимопониманию. Эта жизнеутверждающая идея, заложенная в концепцию «Славянского базара» в год его основания, и сегодня остается весьма актуальной и современной.

На открытии «Славянского базара» Александру Лукашенко подарили пояс-оберег

«Витебский фестиваль служит самым благородным целям». Президент на торжественной церемонии открытия «Славянского базара»-16

«Витебский фестиваль служит самым благородным целям». Президент на торжественной церемонии открытия «Славянского базара»-18

# Славянский базар в Витебске-2018 # Культура # Александр Лукашенко # Фотофакт

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