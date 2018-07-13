«Витебский фестиваль служит самым благородным целям». Президент на торжественной церемонии открытия «Славянского базара»

Новости Беларуси. Вечером 12 июля в Витебске открыли фестиваль искусств «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В торжественной церемонии принял участие глава государства.

Александр Лукашенко вручил специальную награду «Через искусство – к миру и взаимопониманию». В этом году ее получила Роза Рымбаева, которую уже многие годы называют не иначе, как золотой голос Казахстана. Ну а самым ярким событием вечера стал грандиозный концерт.

Малая родина – лейтмотив XXVII «Славянского базара». Фестиваль стал малой родиной для культуры некогда большой родины. Фестиваль из белорусского Витебска восполнил то, что утратили миллионы людей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Там, где политики провели государственные границы, люди нашли самый простой, веками проверенный способ сохранить добрые, теперь уже соседские отношения через культурные связи.

Витебский фестиваль служит самым благородным целям. Через искусство – к миру и взаимопониманию. Эта жизнеутверждающая идея, заложенная в концепцию «Славянского базара» в год его основания, и сегодня остается весьма актуальной и современной.