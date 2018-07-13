«Мы сделаем единое большое шоу». Чем будет удивлять День молодёжи на «Славянском базаре в Витебске»

Новости Беларуси. 14 июля на «Славянском базаре в Витебске» пройдет День молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 14 июля на «Славянском базаре в Витебске» пройдет День молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Состоится чемпионат по скейтбордингу и танцевальные баттлы. В программе – десятки мероприятий. Запланирован фестиваль дворовых игр, на котором каждый сможет вспомнить, например, всеми любимые в детстве классики.
Много в этот день будет и спорта. Ну а центральным событием дня станет АРТ-ПАРАД «Беларусь в сердце моем». Организатор праздника – самое большое молодежное объединение – БРСМ.
Дмитрий Воронюк, первый секретарь БРСМ:
Мы собрали лучшие танцевальные коллективы, лучшие направления, фестиваль дворовых игр «Альтернатива», открытый чемпионат по скейтбордингу, открытый чемпионат по воркауту.
Мы сможем посмотреть, как сегодня выглядят наши косплееры белорусские, как они умеют кататься, к примеру, на роликах. Чем вообще сегодня увлекается молодежь – всё это будет представлено на параде, и вместе со всеми мы сделаем единое большое шоу.
Есть в программе и проекты, которые успели стать визитной карточкой праздника: интерактивная экспозиция «Беларусь – крынiца натхнення», патриотическая акция «Мы помним и гордимся», битва диджеев «Беларусь и я».