«Мы сделаем единое большое шоу». Чем будет удивлять День молодёжи на «Славянском базаре в Витебске»

Новости Беларуси. 14 июля на «Славянском базаре в Витебске» пройдет День молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состоится чемпионат по скейтбордингу и танцевальные баттлы. В программе – десятки мероприятий. Запланирован фестиваль дворовых игр, на котором каждый сможет вспомнить, например, всеми любимые в детстве классики.

Много в этот день будет и спорта. Ну а центральным событием дня станет АРТ-ПАРАД «Беларусь в сердце моем». Организатор праздника – самое большое молодежное объединение – БРСМ.