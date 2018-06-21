Скромность и верность. Лионель Месси, каким вы его не знали
Новости Аргентины. Капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси встретит на чемпионате мира по футболу свой день рождения.
24 июня Лео Месси исполнится 31 год. В очередной раз свой праздник аргентинец встретит не дома. Месси рассказывал, что он редко празднует день рождения в кругу семьи и было бы даже странно, если бы он встретил праздник рядом с близкими.
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Лионеля называют одним из лучших игроков современности – футбольный «мессия». Он – лучший бомбардир в истории «Барселоны» и национальной сборной. Спортсмен восемь раз выигрывал чемпионат Испании, четыре раза – Лигу чемпионов, пять раз становился обладателем «Золотого мяча» – столько лишь у португальца Роналду. Пока Месси с командой не выиграл только чемпионат мира. В 2014 году Аргентина остановилась в шаге от победы. На прошлом ЧМ аргентинцы в финальном матче уступили сборной Германии со счетом 1:0. Посмотрим, что будет в этом году.
Сам Месси назвал фаворитами этого турнира, кроме Аргентины, конечно, Германию, Бразилию и Испанию.
Несмотря на многочисленные победы Лео Месси можно описать словами «скромность» и «верность». Большую часть карьеры он играл в одном клубе, а в жизни – любил одну женщину.
Месси родился в аргентинском городе Росарио, в котором живет миллион человек. Кроме легендарного футболиста отсюда родом Че Гевара. Месси начал заниматься футболом в пять лет. На занятия его водила бабушка Селия – она поддерживала страсть ребенка к футболу. Женщины не стало, когда мальчику исполнилось десять лет. Свои голы нападающий посвящает именно ей – смотрит на небо и указывает на него пальцем. «Она до сих пор со мной и помогает мне на поле», – отмечает Лео.
Месси показывал отличные результаты и на него обратил внимание спортивный директор «Барселоны». В детстве мальчику был поставлен диагноз – дефицит гормона роста – болезнь, которая замедляет рост и не дает развития мышцам. Дорогостоящее лечение перспективного игрока взял на себя клуб. Благодаря этому сейчас рост Лионеля составляет 169 сантиметров.
Кстати, первый контракт с клубом был подписан на салфетке.
С 2000 года Месси играет в «Барселоне» – сначала в молодежной команде, а затем в основном составе – и остается верным этому клубу.
В сборной не удается избежать сравнения с другим великим аргентинцем – Диего Марадоной. Он, кстати, на ЧМ в России наблюдал с трибуной за игрой сборной и болел за команду. Экс-футболисты сборной Аргентины говорят, что пока нельзя говорить о величии Месси. Мол, конечно, он обладатель десятков титулов, но с ним команда не становилась триумфатором мундиаля, а с Марадоной – да. Спор о том, какой из аргентинцев более великий не прекращается после каждого матча Месси. Игрок сборной Испании Серхио Рамос в одном из интервью отмечал, что все-таки Месси – лучший игрок сборной Аргентины. «Марадона находится в световых годах от лучшего аргентинского футболиста».
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Болельщики любят Месси за его спортивное чутье и доброе сердце. Сам игрок благодарен фанатам за поддержку. «Я благодарен за возможность чувствовать эту любовь. Да, не всегда есть возможность уделить всем внимание, но я очень благодарен за то, как ко мне относятся поклонники по всему миру».
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В личной жизни у Месси свои успехи. Со свой будущей женой Антонеллой спортсмен познакомился в родном городе, когда им обоим было по пять лет. Их семьи дружили. Когда Лионель переехал в Барселону, они долгое время не виделись. Но в 2009 году спортсмен приехал в родной город, где другими глазами взглянул на подругу детства. У пары начался роман.
В 2012 году Антонелла родила первенца – Тьяго. Футболист через год сделал татуировку на ноге – отпечаток рук сына. В 2014 в семье родился второй сын – Матео. В марте 2018 Лео и Антонелла в третий раз стали родителями – на свет появился сын Чиро.
Месси не раз в интервью отмечал, что отцовство – это самое лучшее, что с ним происходило за всю жизнь. Семья почти не обсуждает футбол дома, но старший сын Лионеля уже начал заниматься этим видом спорта. Месси старается большую часть своего свободного времени проводить с женой и детьми.
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Лионель неоднократно признавался, что он жалеет, что не разглядел раньше Антонеллу, которая всегда была рядом.
О себе Месси говорит, что он самый обычный человек. «Я тот, кто старается сделать все для своей семьи. Мне часто не хочется быть в центре внимания, когда все следят за каждым твоим шагом, а хочется вести обычную жизнь».
О завершении карьеры официально футболист пока не заявлял. Однако однажды он отметил, что это вполне может произойти и после чемпионата мира в России.
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