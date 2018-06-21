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Скромность и верность. Лионель Месси, каким вы его не знали

21 июня 2018 10:56
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Новости Аргентины. Капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси встретит на чемпионате мира по футболу свой день рождения.

24 июня Лео Месси исполнится 31 год. В очередной раз свой праздник аргентинец встретит не дома. Месси рассказывал, что он редко празднует день рождения в кругу семьи и было бы даже странно, если бы он встретил праздник рядом с близкими.

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Скромность и верность. Лионель Месси, каким вы его не знали -1

Лионеля называют одним из лучших игроков современности – футбольный «мессия». Он – лучший бомбардир в истории «Барселоны» и национальной сборной. Спортсмен восемь раз выигрывал чемпионат Испании, четыре раза – Лигу чемпионов, пять раз становился обладателем «Золотого мяча» – столько лишь у португальца Роналду. Пока Месси с командой не выиграл только чемпионат мира. В 2014 году Аргентина остановилась в шаге от победы. На прошлом ЧМ аргентинцы в финальном матче уступили сборной Германии со счетом 1:0. Посмотрим, что будет в этом году.

Сам Месси назвал фаворитами этого турнира, кроме Аргентины, конечно, Германию, Бразилию и Испанию.

Скромность и верность. Лионель Месси, каким вы его не знали -4

Несмотря на многочисленные победы Лео Месси можно описать словами «скромность» и «верность». Большую часть карьеры он играл в одном клубе, а в жизни – любил одну женщину.

Месси родился в аргентинском городе Росарио, в котором живет миллион человек. Кроме легендарного футболиста отсюда родом Че Гевара. Месси начал заниматься футболом в пять лет. На занятия его водила бабушка Селия – она поддерживала страсть ребенка к футболу. Женщины не стало, когда мальчику исполнилось десять лет. Свои голы нападающий посвящает именно ей – смотрит на небо и указывает на него пальцем. «Она до сих пор со мной и помогает мне на поле», – отмечает Лео.

Скромность и верность. Лионель Месси, каким вы его не знали -7

Месси показывал отличные результаты и на него обратил внимание спортивный директор «Барселоны». В детстве мальчику был поставлен диагноз – дефицит гормона роста – болезнь, которая замедляет рост и не дает развития мышцам. Дорогостоящее лечение перспективного игрока взял на себя клуб. Благодаря этому сейчас рост Лионеля составляет 169 сантиметров.

Кстати, первый контракт с клубом был подписан на салфетке.

С 2000 года Месси играет в «Барселоне» – сначала в молодежной команде, а затем в основном составе – и остается верным этому клубу.

Скромность и верность. Лионель Месси, каким вы его не знали -10

В сборной не удается избежать сравнения с другим великим аргентинцем – Диего Марадоной. Он, кстати, на ЧМ в России наблюдал с трибуной за игрой сборной и болел за команду. Экс-футболисты сборной Аргентины говорят, что пока нельзя говорить о величии Месси. Мол, конечно, он обладатель десятков титулов, но с ним команда не становилась триумфатором мундиаля, а с Марадоной – да. Спор о том, какой из аргентинцев более великий не прекращается после каждого матча Месси. Игрок сборной Испании Серхио Рамос в одном из интервью отмечал, что все-таки Месси – лучший игрок сборной Аргентины. «Марадона находится в световых годах от лучшего аргентинского футболиста».

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Скромность и верность. Лионель Месси, каким вы его не знали -13

Болельщики любят Месси за его спортивное чутье и доброе сердце. Сам игрок благодарен фанатам за поддержку. «Я благодарен за возможность чувствовать эту любовь. Да, не всегда есть возможность уделить всем внимание, но я очень благодарен за то, как ко мне относятся поклонники по всему миру».  

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В личной жизни у Месси свои успехи. Со свой будущей женой Антонеллой спортсмен познакомился в родном городе, когда им обоим было по пять лет. Их семьи дружили. Когда Лионель переехал в Барселону, они долгое время не виделись. Но в 2009 году спортсмен приехал в родной город, где другими глазами взглянул на подругу детства. У пары начался роман.

Скромность и верность. Лионель Месси, каким вы его не знали -16

В 2012 году Антонелла родила первенца – Тьяго. Футболист через год сделал татуировку на ноге – отпечаток рук сына. В 2014 в семье родился второй сын – Матео. В марте 2018 Лео и Антонелла в третий раз стали родителями – на свет появился сын Чиро.  

Скромность и верность. Лионель Месси, каким вы его не знали -19

Месси не раз в интервью отмечал, что отцовство – это самое лучшее, что с ним происходило за всю жизнь. Семья почти не обсуждает футбол дома, но старший сын Лионеля уже начал заниматься этим видом спорта. Месси старается большую часть своего свободного времени проводить с женой и детьми.

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Скромность и верность. Лионель Месси, каким вы его не знали -22

Лионель неоднократно признавался, что он жалеет, что не разглядел раньше Антонеллу, которая всегда была рядом.

О себе Месси говорит, что он самый обычный человек. «Я тот, кто старается сделать все для своей семьи. Мне часто не хочется быть в центре внимания, когда все следят за каждым твоим шагом, а хочется вести обычную жизнь».

Скромность и верность. Лионель Месси, каким вы его не знали -25

О завершении карьеры официально футболист пока не заявлял. Однако однажды он отметил, что это вполне может произойти и после чемпионата мира в России.

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# Чемпионат мира по футболу # калейдоскоп # Лионель Месси # Фотофакт

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