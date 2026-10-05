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Рецепт настоящего белоруса

«Рецепт настоящего белоруса» - это авторский проект Александра Осенко, который запросто меняет офисный костюм на фартук и становится шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Вдали от городской суеты на фоне пейзажей родной природы он вместе с гостями (спойлер: известными белорусами) готовит их любимое блюдо. Но программа все же не о кухне.

Это скорее разговор по душам за приятным занятием: о жизни, работе, событиях в стране и мире. И, конечно же, традициях и своих корнях, которые у нас всегда ассоциируются с нашей малой Родиной. И пока  приятно шкварчит на огне мясо, у гостей есть возможность ненадолго вернуться в беззаботное детство: поиграть на гитаре, покосить траву, нарубить дров или сразиться в футбол с ведущим. Сделать то, на что редко остается время в будничном круговороте решения важных государственных задач. А в финале программы, каждый из белорусов обязательно поделится рецептом. Но только уже не блюда, а своей жизни, в которой всегда найдется место и меду, и перцу.

Смотрите проект «Рецепт настоящего белоруса» каждое воскресенье в 10:15 на «РТР-Беларусь».

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