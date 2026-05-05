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Стрим. Азарёнок. Напрямую

Авторский стрим Григория Азарёнка. Обсуждение онлайн общественно-политических событий. Проблемы белорусского общества без прикрас. Обличение врагов Отечества и разрушение мифов. Каждый будний день в 20:30!  

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Тиханский назвал главного врага любого народа
05 мая 2026 20:34

Тиханский назвал главного врага любого народа

Тиханский рассказал, в какое слабое место Беларуси будет бить Запад
05 мая 2026 20:24

Тиханский рассказал, в какое слабое место Беларуси будет бить Запад

Тиханский: 9 Мая – это фильтр против тех, кто пытается замазать историю
05 мая 2026 20:16

Тиханский: 9 Мая – это фильтр против тех, кто пытается замазать историю

«Орбан забронзовел». Лущ объяснил причину проигрыша партии ФИДЕС на выборах в Венгрии
17 апреля 2026 20:11

«Орбан забронзовел». Лущ объяснил причину проигрыша партии ФИДЕС на выборах в Венгрии

«Методичен и последователен». Лущ призвал учиться стратегии Тегерана
17 апреля 2026 19:51

«Методичен и последователен». Лущ призвал учиться стратегии Тегерана

В общерусской цивилизации больше дано прав человеку, чем на Западе – Лущ
17 апреля 2026 19:08

В общерусской цивилизации больше дано прав человеку, чем на Западе – Лущ

Спровоцируют ли Россию на удары по Европе? Мнение Александра Тиханского
16 апреля 2026 20:08

Спровоцируют ли Россию на удары по Европе? Мнение Александра Тиханского

Тиханский: американцы недооценили морально-психологический фактор иранцев
16 апреля 2026 19:32

Тиханский: американцы недооценили морально-психологический фактор иранцев

«Сделано в «Моссаде». Тиханский рассказал, почему ХАМАС – ошибка Израиля
16 апреля 2026 19:17

«Сделано в «Моссаде». Тиханский рассказал, почему ХАМАС – ошибка Израиля

«На границе сказали, что обратно попасть не получится». Азарёнок – о поездке в Иран
10 апреля 2026 19:59

«На границе сказали, что обратно попасть не получится». Азарёнок – о поездке в Иран

Как политики попадают в «партию войны»? Рассказал Вадим Гигин
10 апреля 2026 19:36

Как политики попадают в «партию войны»? Рассказал Вадим Гигин

Гигин о вручении послами верительных грамот Лукашенко: это признание суверенитета Беларуси
10 апреля 2026 19:12

Гигин о вручении послами верительных грамот Лукашенко: это признание суверенитета Беларуси