Стрим. Азарёнок. Напрямую

Авторский стрим Григория Азарёнка. Обсуждение онлайн общественно-политических событий. Проблемы белорусского общества без прикрас. Обличение врагов Отечества и разрушение мифов. Каждый будний день в 20:30!
Почему на сегодняшний день Европа не может понять? Все говорят: к войне, о войне, о войне. Но ведь они же перестанут существовать.
Слабое место, я говорю, у нас сегодня одно – подрастающее поколение, те, кто нас сменит.
Вот что надо понимать: есть вещи, которые незыблемы. Они вот, скажем так, то, что обнажает весь фундамент нашей духовности.
«Проблема в том, что нельзя забывать о внутренних проблемах. Никто тебе извне ничего не сделает, если ты сам не создашь у себя благоприятные условия для кризиса»
«Это может говорить нам, хотя и косвенно, о наличии некой стратегии и стратегического видения своего будущего»
«Главное право дано – у нас ценится человеческая жизнь»
«Сербию Россия старалась никогда не бросать. Вот эта ситуация вчера проявилась. Какую-то роль в этом опять же знает Израиль»
«На сегодняшний день они начинают доверять только искусственному интеллекту»
«Ставим клеймо. Создали как Суннитское оппозиционное крыло в Палестине. »
«Чтобы попасть обратно нужен был специальный код, который может сделать посольство.»
«Есть такие люди, которые движимы злым умыслом, наживой какой-то, самолюбованием, возможно. И вторые, которые где-то из благих побуждений попадают в эту ловушку»
«Мы придерживаемся тех принципов, благодаря которым был устроен послевоенный мир – принципов поколения победителей»
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