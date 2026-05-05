Стрим. Азарёнок. Напрямую

«Орбан забронзовел». Лущ объяснил причину проигрыша партии ФИДЕС на выборах в Венгрии

«Проблема в том, что нельзя забывать о внутренних проблемах. Никто тебе извне ничего не сделает, если ты сам не создашь у себя благоприятные условия для кризиса»