Помаду для Тины Кароль разработали в Беларуси

Ведущий производитель отечественной декоративной косметики расширяет географию поставок. Кроме традиционно рынков России, Украины, Прибалтики, Молдовы, Грузии открыл для себя Иран и Ирак. Готов контракт и по Ливии.

На экспорт идет половина выпускаемой предприятиям продукции. Которая, к слову, является импортозамещающей и пользуется большим спросом и среди белорусок. Здесь напрямую работают с поставщиками сырья и каждый сезон создают новые продукты в соответствии с последними модными трендами.

К слову, именно здесь разработали специально красную помаду для Тины Кароль (популярной певицы, заслуженной артистки Украины). В последнее время косметика под знаком BY занимает почётное место в косметичке красавиц разных национальностей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Игорь Красняков, генеральный директор предприятия:

Мы давным-давно входим в тот перечень стран, продукция которых считается очень надёжной. И, безусловно, это не случайно. Потому что из 38 регламентов Таможенного соза, который недавно приняли к исполнению страны-участники, 5 разрабатывала Беларусь. Из них один – по косметике. Это говорит о том, что в Беларуси эта отрасль промышленности на достаточно высоком уровне.