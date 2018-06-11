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Бали по-белорусски: с берёзами, карасями и тремя жителями. Репортаж СТВ из необычной деревни

11 июня 2018 08:54
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Анастасия Макеева, корреспондент СТВ:
Сфотографироваться в обнимку с этим знаком спешат многие белорусы и туристы, потому что попасть на Бали можно, не выезжая из страны.

Бали по-белорусски: с берёзами, карасями и тремя жителями. Репортаж СТВ из необычной деревни-1

Маленькая деревня и всего три коренных жителя так выглядит сегодня Бали по-белорусски. Здесь живут от пенсии до пенсии, от вторника до пятницы. Когда приезжает автолавка, можно подсластить душу.

Бали по-белорусски: с берёзами, карасями и тремя жителями. Репортаж СТВ из необычной деревни-4

Как живут люди в деревне Бали? Какие традиции у местных жителей? Чем примечательна деревня? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Достопримечательности Беларуси # общество # Анастасия Макеева # Фотофакт # Белорусские традиции

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