Бали по-белорусски: с берёзами, карасями и тремя жителями. Репортаж СТВ из необычной деревни

Анастасия Макеева, корреспондент СТВ:

Сфотографироваться в обнимку с этим знаком спешат многие белорусы и туристы, потому что попасть на Бали можно, не выезжая из страны.

Маленькая деревня и всего три коренных жителя – так выглядит сегодня Бали по-белорусски. Здесь живут от пенсии до пенсии, от вторника до пятницы. Когда приезжает автолавка, можно подсластить душу.