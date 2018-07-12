Саммит НАТО в Брюсселе: итоги первого дня

Новости мира. Двухдневный саммит НАТО в Брюсселе проходит на фоне разногласий между союзниками. Речь о нарастающем экономическом споре между США и ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Двухдневный саммит НАТО в Брюсселе проходит на фоне разногласий между союзниками. Речь о нарастающем экономическом споре между США и ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже в первые часы работы саммита между Трампом и Меркель разгорелась дискуссия. Американский лидер упрекнул немецкого канцлера в том, что Германия слишком зависит от российских поставок нефти и газа. На что Меркель парировала: ее страна всегда проводила не зависящую ни от кого политику.
Среди важных решений первого дня: Македония сможет стать 30-м членом НАТО – альянс пригласил ее начать переговоры о вступлении в организацию. Договорились о формировании 30 батальонов и такого же числа эскадрилий быстрого реагирования к 2020 году. В Брюсселе принято решение о создании миссии альянса в Багдаде, которую возглавит Канада. Ее задача – создание системы национальной безопасности и подготовка кадров для Ирана.