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Инклюзивное образование в Беларуси. Об обучении особенных детей поговорили с Натальей Глинской
04 октября 2026 13:55

Инклюзивное образование в Беларуси. Об обучении особенных детей поговорили с Натальей Глинской

Какие изменения грядут в законодательстве Беларуси? Интервью с сенатором Александром Багелем
27 сентября 2026 13:50

Какие изменения грядут в законодательстве Беларуси? Интервью с сенатором Александром Багелем

Искажение истории, новые факты о Брестской крепости и юбилей мемориала! Интервью с Александром Коркотадзе
20 сентября 2026 14:46

Искажение истории, новые факты о Брестской крепости и юбилей мемориала! Интервью с Александром Коркотадзе

Какой должна быть идеальная белорусская деревня? Большой разговор с Юрием Васильцовым
13 сентября 2026 14:04

Какой должна быть идеальная белорусская деревня? Большой разговор с Юрием Васильцовым

Что нужно для развития успешного бизнеса в Беларуси? Интервью с Валентином Байко
06 сентября 2026 14:21

Что нужно для развития успешного бизнеса в Беларуси? Интервью с Валентином Байко

О востребованности среднего специального образования и молодых педагогах – интервью с сенатором Еленой Журавлевой
30 августа 2026 15:08

О востребованности среднего специального образования и молодых педагогах – интервью с сенатором Еленой Журавлевой

Как поддержка семей влияет на демографию Беларуси? Интервью с Наталией Павлюченко
23 августа 2026 13:50

Как поддержка семей влияет на демографию Беларуси? Интервью с Наталией Павлюченко

Автолавки доезжают до каждого отдаленного хутора! Сенатор о развитии торговли на Витебщине
16 августа 2026 13:50

Автолавки доезжают до каждого отдаленного хутора! Сенатор о развитии торговли на Витебщине

О достижениях брестских медиков и уровне медицины в регионах Беларуси – интервью с Александром Карпицким
09 августа 2026 13:58

О достижениях брестских медиков и уровне медицины в регионах Беларуси – интервью с Александром Карпицким

Жатва в самом разгаре! О главных задачах уборочной рассказал сенатор Александр Новиков
02 августа 2026 13:48

Жатва в самом разгаре! О главных задачах уборочной рассказал сенатор Александр Новиков

Дипломатия, которая работает. Глеб Лапицкий рассказал о феномене «Славянского базара»
26 июля 2026 14:20

Дипломатия, которая работает. Глеб Лапицкий рассказал о феномене «Славянского базара»

В Беларуси увеличат продолжительность жизни! Подробностями поделился Виктор Кондратович
19 июля 2026 13:46

В Беларуси увеличат продолжительность жизни! Подробностями поделился Виктор Кондратович