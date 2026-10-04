Как поддержка семей влияет на демографию Беларуси? Интервью с Наталией Павлюченко

В Беларуси для родителей действует целая система социальных гарантий, льгот и выплат. Обсуждаются и новые подходы. Как меняются меры поддержки семей с детьми и от чего зависит демографическое будущее страны?