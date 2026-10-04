«Очень большое количество детей получают инклюзивное образование. Они имеют возможность жить и воспитываться в своих семьях и обучаться по месту жительства», – рассказала гостья программы.
«Центральное место будет занимать работа над проектами законов о Республиканском бюджете, о бюджете в Фонд социальной защиты», – рассказал сенатор.
Почему общая история – один из столпов единства белорусов, поговорили с гостем программы «Сенат».
Жатву хозяйство «Тихиничи» завершило с отличным результатом – это более 26 тысяч тонн зерновых и зернобобовых с рапсом.
Как сегодня развивается предпринимательство в регионе и сложно ли открыть сейчас свое дело?
«Востребованность среднего специального педагогического образования есть и будет» – отметила директор Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа.
В Беларуси для родителей действует целая система социальных гарантий, льгот и выплат. Обсуждаются и новые подходы. Как меняются меры поддержки семей с детьми и от чего зависит демографическое будущее страны?
«Основную роль долгие годы играла система «Белкоопсоюза». Сегодня ситуация несколько изменилась. Их удельный вес составляет не более 24 % от всех торговых объектов, которые расположены на селе».
Обсудили с гостем программы, как привлечь молодых врачей в регионы и какой будет отечественная медицина в ближайшие годы.
Этe и другие темы обсудили с гостем программы «Сенат» Александром Новиковым.
Что фестиваль дает Витебску и чем планирует удивлять своих гостей дальше?
Какие задачи сегодня стоят перед системой здравоохранения и каких результатов намерены достичь в ближайшие годы? Пообщались с членом Совета Республики Виктором Кондратовичем.
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