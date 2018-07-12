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Олег Меньшиков рассказал, почему ему было тяжело выступать перед публикой на «Славянском базаре»

12 июля 2018 19:45
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Новости Беларуси. На «Славянском базаре в Витебске» в борьбу за Золотую лиру включились и взрослые конкурсанты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 12 июля, у Летнего амфитеатра состоялась жеребьевка.

21 конкурсант из разных стран мира поборются за Гран-при в этом году. Среди дебютантов – Египет и Новая Гвинея. Наш участник Евгений Курчич выйдет на сцену в полуфинале под 8 номером.

Олег Меньшиков рассказал, почему ему было тяжело выступать перед публикой на «Славянском базаре»-1

Кроме того, Эмир Кустурица выступит со своим «Некурящим оркестром». А Олег Меньшиков привез в Витебск свой концерт-спектакль. Он также выйдет на сцену в сопровождении своих музыкантов.

Олег Меньшиков рассказал, почему ему было тяжело выступать перед взыскательной публикой на «Славянском базаре».

Олег Меньшиков, актер, режиссер, художественный руководитель Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой:
Я понимаю, что вы привыкли, для вас это фестиваль ежегодно. Это здорово! Я желаю долгожительства этому фестивалю.

# Славянский базар в Витебске-2018 # Культура # Олег Меньшиков # Фотофакт

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