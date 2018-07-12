Олег Меньшиков рассказал, почему ему было тяжело выступать перед публикой на «Славянском базаре»

Новости Беларуси. На «Славянском базаре в Витебске» в борьбу за Золотую лиру включились и взрослые конкурсанты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 12 июля, у Летнего амфитеатра состоялась жеребьевка.

21 конкурсант из разных стран мира поборются за Гран-при в этом году. Среди дебютантов – Египет и Новая Гвинея. Наш участник Евгений Курчич выйдет на сцену в полуфинале под 8 номером.