Олег Меньшиков рассказал, почему ему было тяжело выступать перед публикой на «Славянском базаре»

Новости Беларуси. На «Славянском базаре в Витебске» в борьбу за Золотую лиру включились и взрослые конкурсанты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 12 июля, у Летнего амфитеатра состоялась жеребьевка.
21 конкурсант из разных стран мира поборются за Гран-при в этом году. Среди дебютантов – Египет и Новая Гвинея. Наш участник Евгений Курчич выйдет на сцену в полуфинале под 8 номером.
Кроме того, Эмир Кустурица выступит со своим «Некурящим оркестром». А Олег Меньшиков привез в Витебск свой концерт-спектакль. Он также выйдет на сцену в сопровождении своих музыкантов.
Олег Меньшиков рассказал, почему ему было тяжело выступать перед взыскательной публикой на «Славянском базаре».
Олег Меньшиков, актер, режиссер, художественный руководитель Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой:
Я понимаю, что вы привыкли, для вас это фестиваль ежегодно. Это здорово! Я желаю долгожительства этому фестивалю.