Белорусская SUPER женщина

Возглавляет ТЦСОН с 2004-го! Белоруска рассказала о важности работы в соцзащите

«Сегодня на учете в центре состоит более 14 тысяч человек. Это и многодетные семьи, это и семьи, воспитывающие ребенка-инвалида. Очень много людей, и у каждого своя история, у каждого своя проблема».