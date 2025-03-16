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Белорусская SUPER женщина

С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина».

Сюжеты проекта

Возглавляет ТЦСОН с 2004-го! Белоруска рассказала о важности работы в соцзащите
16 марта 2025 15:54

Возглавляет ТЦСОН с 2004-го! Белоруска рассказала о важности работы в соцзащите

«Успешный учитель – успешный ученик». Педагог рассказала, чему важно научить детей в школе
10 февраля 2025 09:26

«Успешный учитель – успешный ученик». Педагог рассказала, чему важно научить детей в школе

«Без любви в школе делать нечего» – педагог открыла секрет успешной работы с детьми
13 января 2025 13:54

«Без любви в школе делать нечего» – педагог открыла секрет успешной работы с детьми

Заведующая детсадом Светлогорска: неважно, кем наши дети станут, главное, чтобы они сохранили чувство добра и тепла
22 декабря 2024 18:09

Заведующая детсадом Светлогорска: неважно, кем наши дети станут, главное, чтобы они сохранили чувство добра и тепла

«Это очень достойно и круто» – белоруска о работе в органах внутренних дел
07 ноября 2024 17:21

«Это очень достойно и круто» – белоруска о работе в органах внутренних дел

«Можем внести вклад в получение результатов во благо лечения пациентов» – белоруска о развитии молекулярной генетики
12 сентября 2024 17:59

«Можем внести вклад в получение результатов во благо лечения пациентов» – белоруска о развитии молекулярной генетики

«Нет ничего прекраснее улыбки счастливого человека». Пообщались с главврачом стоматологической поликлиники
05 сентября 2024 17:40

«Нет ничего прекраснее улыбки счастливого человека». Пообщались с главврачом стоматологической поликлиники

В чём сила белорусской суперженщины? Спросили у главной медсестры РНПЦ травмотологии и ортопедии
22 августа 2024 17:42

В чём сила белорусской суперженщины? Спросили у главной медсестры РНПЦ травмотологии и ортопедии

Каково быть женщиной-хирургом? Пообщались с врачом Шарковщинской районной больницы
15 августа 2024 17:41

Каково быть женщиной-хирургом? Пообщались с врачом Шарковщинской районной больницы

Её отец погиб при исполнении долга. Пообщались с белоруской, которая 20 лет служит в милиции
08 августа 2024 17:42

Её отец погиб при исполнении долга. Пообщались с белоруской, которая 20 лет служит в милиции

Директор гродненской школы им. Карбышева: «Сила белорусской суперженщины в гармонии»
01 августа 2024 17:42

Директор гродненской школы им. Карбышева: «Сила белорусской суперженщины в гармонии»

«Очень люблю свою работу». Пообщались с белоруской, которая в 29 лет стала директором колледжа
27 июня 2024 17:43

«Очень люблю свою работу». Пообщались с белоруской, которая в 29 лет стала директором колледжа