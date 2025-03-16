С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина».
«Сегодня на учете в центре состоит более 14 тысяч человек. Это и многодетные семьи, это и семьи, воспитывающие ребенка-инвалида. Очень много людей, и у каждого своя история, у каждого своя проблема».
«Конкурс «Учитель года» стал особенным, потому что это скачок в профессиональном развитии».
«В работе с детьми самое главное – это взаимоуважение между учеником и учителем».
«Конечно, нужно детям привить ценности – это любовь, любовь к семье, любовь к родному краю».
Служба в органах внутренних дел на сегодня – это очень достойно, круто. Чувствую, что мы нужны, мы делаем нужную работу.
Молекулярная генетика – это та отрасль лабораторной диагностики и медицины, которая в настоящее время очень бурно развивается.
«Я мечтаю, чтобы стоматология нашей страны была всегда образцово-показательной, пускай к нам едут близлежащие и дальние страны за опытом, перенимают и внедряют наши технологии».
Красивая женщина прежде всего – это женщина, уверенная в себе. Она с уверенностью смотрит в будущее, не оглядывается на прошлое, – поделилась Елена Кобызева.
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