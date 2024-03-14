Корреспондент дирекции информационного вещания

Готовы к работе, где каждый день — это новое событие?

СТВ ищет корреспондентов, которые хотят быть в центре общественной и политической жизни. Региональные, международные, социальные и иные темы ждут именно вас!

Что мы предлагаем?

Многопрофильная работа: освещайте международные события, раскрывайте жизнь регионов или разбирайтесь в социальной тематике.

Возможность работать как в центральной редакции в Минске, так и в областных корпунктах.

Компенсация арендного жилья для иногородних сотрудников.

Расширенный соцпакет

Профессиональный рост: обучение, тренинги и работа с лучшими специалистами в сфере.

Современная база: новейшее оборудование и технологии для эффективной работы.

Профсоюзная поддержка: льготные путевки, скидки и другие приятные бонусы.

Кого мы ищем?

Грамотных специалистов, которые разбираются во внутренней и международной общественно-политической повестке.

Знающих русский язык на высоком уровне, владение иностранным (особенно английским или китайским) будет плюсом.

Уверенных пользователей ПК, способных работать с большим объемом информации.

Ответственных, стрессоустойчивых и инициативных.

Опыт работы желателен, но мы готовы рассмотреть кандидатов без опыта. Главное — ваше желание учиться и развиваться!

Локации:

Минск или областные корпункты телеканала — выберите, где вам комфортнее работать.

Почта для связи: stv_news@mail.ru