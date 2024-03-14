Карьера
Редактор новостей
СТВ приглашает опытных редакторов для работы в дирекции информационного вещания.
Если вы готовы управлять информационным потоком, работать над значимыми проектами и развивать своё профессиональное мастерство, присоединяйтесь к нашей команде!
Что мы предлагаем?
Стабильность и уверенность: работа на ведущем телеканале страны.
Достойный уровень оплаты труда и расширенный соцпакет.
Работа в центральной редакции: участвуйте в создании ключевых материалов для телевидения и всей страны.
Профессиональное развитие: тренинги, семинары и возможность работать с лучшими специалистами отрасли.
Современная база: доступ к новейшему оборудованию и технологиям.
Поддержка и комфорт: профсоюзная поддержка, включая льготные путевки и скидки.
Кого мы ищем?
Опытных профессионалов с подтвержденным стажем работы в редакторской или журналистской сфере (от 2 лет).
Людей с глубоким пониманием внутренней общественно-политической и международной повестки.
Обладателей грамотного русского языка, навыков редактирования и умения работать с большими объемами текста.
Тех, кто готов к работе в условиях многозадачности и умеет справляться со стрессовыми ситуациями.
Владение иностранным языком будет преимуществом.
Высшее образование (журналистика, филология, политология или смежные направления).
Местоположение: Минск.
Почта для связи: stv_news@mail.ru
Корреспондент дирекции информационного вещания
Готовы к работе, где каждый день — это новое событие?
СТВ ищет корреспондентов, которые хотят быть в центре общественной и политической жизни. Региональные, международные, социальные и иные темы ждут именно вас!
Что мы предлагаем?
Многопрофильная работа: освещайте международные события, раскрывайте жизнь регионов или разбирайтесь в социальной тематике.
Возможность работать как в центральной редакции в Минске, так и в областных корпунктах.
Компенсация арендного жилья для иногородних сотрудников.
Расширенный соцпакет
Профессиональный рост: обучение, тренинги и работа с лучшими специалистами в сфере.
Современная база: новейшее оборудование и технологии для эффективной работы.
Профсоюзная поддержка: льготные путевки, скидки и другие приятные бонусы.
Кого мы ищем?
Грамотных специалистов, которые разбираются во внутренней и международной общественно-политической повестке.
Знающих русский язык на высоком уровне, владение иностранным (особенно английским или китайским) будет плюсом.
Уверенных пользователей ПК, способных работать с большим объемом информации.
Ответственных, стрессоустойчивых и инициативных.
Опыт работы желателен, но мы готовы рассмотреть кандидатов без опыта. Главное — ваше желание учиться и развиваться!
Локации:
Минск или областные корпункты телеканала — выберите, где вам комфортнее работать.
Почта для связи: stv_news@mail.ru
Ведущий на телеканал СТВ!
Мечтаете стать лицом белорусского телевидения?
СТВ приглашает харизматичных и профессиональных ведущих для работы в центральной студии в Минске. Если вы уверены, что ваш голос, обаяние и стиль могут покорить аудиторию, мы ждем вас!
Что мы предлагаем?
Работа в центральной студии телеканала СТВ
Расширенный соцпакет (корпоративные программы, бонусы).
Профессиональный рост: обучение у лучших специалистов, тренинги и мастер-классы.
Возможность стать лицом информационных программ.
Современные студии и оборудование: комфортные условия для вашей реализации.
Профсоюзные привилегии: льготные путевки, скидки и бонусы для сотрудников.
Что мы ждем от кандидата?
Идеальная дикция и уверенность в кадре.
Знание русского языка на высоком уровне, владение иностранным языком (особенно английским или китайским) приветствуется.
!Стрессоустойчивость.
Умение работать в прямом эфире, быстро реагировать на изменения и сохранять спокойствие.
Харизма, обаяние и умение удерживать внимание аудитории.
Навыки подготовки сценариев и текстов приветствуются.
Опыт работы желателен, но готовы рассмотреть и начинающих звезд.
Местоположение: г. Минск.
Почта для связи: stv_news@mail.ru
ЗАО «СТОЛИЧНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» информирует об осуществлении отбора граждан на целевую подготовку специалистов с высшим образованием на факультете журналистики Белорусского государственного университета по специальности код 6-05-0321-01 «Журналистика», квалификации «Журналист» с предоставлением гражданину работы после окончания обучения в должности служащего «Корреспондент».
Для ЗАО «СТОЛИЧНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» утверждено 2 (два) места для получения образования по вышеназванной специальности.
Прием абитуриентов на условиях целевой подготовки осуществляется по конкурсу – более одного человека на место.
К участию в конкурсе допускаются абитуриенты при наличии:
среднего балла документа об образовании не ниже 7 (семи) баллов;
договора о целевой подготовке специалиста с высшим образованием.
Договор составляется ЗАО «СТОЛИЧНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» в трех экземплярах по форме согласно приложению 4 к Положению о целевой подготовке специалистов, рабочих, служащих, утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.03.2026№ 123.
Контакты ЗАО «СТОЛИЧНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
220029, г. Минск, ул.Коммунистическая, 6,
Телефоны: +375 (17) 379-64-13, +375 (17) 356-63-35
Сайт https://ctv.by
E-mail: contact@ctv.by (горячая линия)