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Карьера

Редактор

Редактор новостей 

СТВ приглашает опытных редакторов для работы в дирекции информационного вещания. 
Если вы готовы управлять информационным потоком, работать над значимыми проектами и развивать своё профессиональное мастерство, присоединяйтесь к нашей команде!

Что мы предлагаем?

Стабильность и уверенность: работа на ведущем телеканале страны.

Достойный уровень оплаты труда и расширенный соцпакет.

Работа в центральной редакции: участвуйте в создании ключевых материалов для телевидения и всей страны.

Профессиональное развитие: тренинги, семинары и возможность работать с лучшими специалистами отрасли.

Современная база: доступ к новейшему оборудованию и технологиям.

Поддержка и комфорт: профсоюзная поддержка, включая льготные путевки и скидки.

Кого мы ищем?

Опытных профессионалов с подтвержденным стажем работы в редакторской или журналистской сфере (от 2 лет).

Людей с глубоким пониманием внутренней общественно-политической и международной повестки.

Обладателей грамотного русского языка, навыков редактирования и умения работать с большими объемами текста.

Тех, кто готов к работе в условиях многозадачности и умеет справляться со стрессовыми ситуациями.

Владение иностранным языком будет преимуществом.

Высшее образование (журналистика, филология, политология или смежные направления).

Местоположение: Минск.

Почта для связи: stv_news@mail.ru

Корреспондент

Корреспондент дирекции информационного вещания 

Готовы к работе, где каждый день — это новое событие?
СТВ ищет корреспондентов, которые хотят быть в центре общественной и политической жизни. Региональные, международные, социальные и иные темы ждут именно вас! 

Что мы предлагаем?

Многопрофильная работа: освещайте международные события, раскрывайте жизнь регионов или разбирайтесь в социальной тематике.

Возможность работать как в центральной редакции в Минске, так и в областных корпунктах.

Компенсация арендного жилья для иногородних сотрудников.

Расширенный соцпакет 

Профессиональный рост: обучение, тренинги и работа с лучшими специалистами в сфере.

Современная база: новейшее оборудование и технологии для эффективной работы.

Профсоюзная поддержка: льготные путевки, скидки и другие приятные бонусы.

Кого мы ищем?

Грамотных специалистов, которые разбираются во внутренней и международной общественно-политической повестке.

Знающих русский язык на высоком уровне, владение иностранным (особенно английским или китайским) будет плюсом.

Уверенных пользователей ПК, способных работать с большим объемом информации.

Ответственных, стрессоустойчивых и инициативных.

Опыт работы желателен, но мы готовы рассмотреть кандидатов без опыта. Главное — ваше желание учиться и развиваться!

Локации:

Минск или областные корпункты телеканала — выберите, где вам комфортнее работать.

Почта для связи: stv_news@mail.ru

Ведущий

Ведущий на телеканал СТВ!

Мечтаете стать лицом белорусского телевидения?
СТВ приглашает харизматичных и профессиональных ведущих для работы в центральной студии в Минске. Если вы уверены, что ваш голос, обаяние и стиль могут покорить аудиторию, мы ждем вас!

Что мы предлагаем?

Работа в центральной студии телеканала СТВ 

Расширенный соцпакет (корпоративные программы, бонусы).

Профессиональный рост: обучение у лучших специалистов, тренинги и мастер-классы.

Возможность стать лицом информационных программ.

Современные студии и оборудование: комфортные условия для вашей реализации.

Профсоюзные привилегии: льготные путевки, скидки и бонусы для сотрудников.

Что мы ждем от кандидата?

Идеальная дикция и уверенность в кадре.

Знание русского языка на высоком уровне, владение иностранным языком (особенно английским или китайским) приветствуется.

!Стрессоустойчивость.

Умение работать в прямом эфире, быстро реагировать на изменения и сохранять спокойствие.

Харизма, обаяние и умение удерживать внимание аудитории.

Навыки подготовки сценариев и текстов приветствуются.

Опыт работы желателен, но готовы рассмотреть и начинающих звезд.

Местоположение: г. Минск.

Почта для связи: stv_news@mail.ru

ЗАО «СТОЛИЧНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» информирует об осуществлении отбора на целевую подготовку

ЗАО «СТОЛИЧНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» информирует об осуществлении отбора граждан на целевую подготовку специалистов с высшим образованием на факультете журналистики Белорусского государственного университета по специальности код 6-05-0321-01 «Журналистика», квалификации «Журналист» с предоставлением гражданину работы после окончания обучения в должности служащего «Корреспондент». 

Для ЗАО «СТОЛИЧНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» утверждено 2 (два) места для получения образования по вышеназванной специальности.

Прием абитуриентов на условиях целевой подготовки осуществляется по конкурсу – более одного человека на место.

К участию в конкурсе  допускаются абитуриенты при наличии:

среднего балла документа об образовании не ниже 7 (семи) баллов;

договора о целевой подготовке специалиста с высшим образованием.

Договор составляется  ЗАО «СТОЛИЧНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» в трех экземплярах  по форме согласно приложению 4 к Положению о целевой подготовке специалистов, рабочих, служащих, утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.03.2026№ 123.

Контакты ЗАО «СТОЛИЧНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

220029, г. Минск, ул.Коммунистическая, 6,
Телефоны: +375 (17) 379-64-13, +375 (17) 356-63-35
Сайт https://ctv.by
E-mail: contact@ctv.by (горячая линия)