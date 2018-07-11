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29 лидеров стран-участниц и 55 официальных делегаций. Саммит НАТО стартует в Брюсселе 11 июля

11 июля 2018 06:26
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Новости Беларуси. День большой политики в Брюсселе. 11 июля в столице Бельгии откроется двухдневный саммит НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

29 лидеров стран-участниц и 55 официальных делегаций. Саммит НАТО стартует в Брюсселе 11 июля-1

Ожидается, что его посетят 29 лидеров стран-участниц и 55 официальных делегаций. Безопасность будут обеспечивать 2500 бельгийских полицейских и примерно 1000 военнослужащих. При перемещении высокопоставленных лиц в центре Брюсселя перекроют улицы и дорожные тоннели.

Саммит посетит и Дональд Трамп. Глава Белого дома отправился в большое европейское турне, кульминацией которого станет встреча в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры запланированы на 16 июля.

# Международная политика # Фотофакт

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