Прямой эфир
01:25
Документальный проект "Девяностые"
02:05
Морские дьяволы. Смерч 3. Сериал
06:00
Информационное утро
06:30
Новости "24 часа"
06:45
Информационное утро
07:30
Новости "24 часа"
07:45
Информационное утро
08:30
Новости "24 часа"
08:45
Информационное утро
09:00
Документальный проект "Большое кино"
09:30
Ток-шоу "По существу"
10:30
Новости "24 часа"
10:45
Документальный проект "Жизнь звезд"
11:15
Шоу "Адский шеф"
13:30
Новости "24 часа"
13:50
Война семей 2. Сериал
15:40
Документальный проект "Актерские судьбы"
16:30
Новости "24 часа" с сурдопереводом
16:50
Минщина
17:00
Служба 112
17:05
Лихач 2. Сериал
19:00
Имеем право. Документальный фильм
19:30
Новости "24 часа"
20:15
Занимательная политология
20:25
СТВ-спорт
20:35
Столичные подробности
20:45
Невский. Близкий враг. Сериал
22:30
Новости "24 часа"
23:05
Служба 112
23:10
СТВ-спорт
23:20
Шоу "Адский шеф"