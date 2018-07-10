Франция или Бельгия. 10 июля определится первый финалист ЧМ

Новости России. Франция или Бельгия, кто считается фаворитом полуфинала футбольного Чемпионата мира?

Обе команды до старта мундиаля считались чуть ли не главными претендентами на золото, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За него воевали «Барселона» и «Реал». Килиан Мбаппе – настоящий подарок для сборной Франции

Сейчас, когда розыгрыш покинули такие команды, как Бразилия, Германия и Испания многие полагают, что победитель этой пары, скорее всего, возьмет Кубок мира. Сколько зарабатывают тренеры сборных на ЧМ и как их команды выступают на турнире

Преимущество пусть и небольшое, букмейкеры все же отдают французам. Команда Дешама по дистанции двигалась увереннее. Хотя бельгийцы уже преподнесли сюрприз, на предыдущей стадии, выбив из турнира мощную команду Бразилии.