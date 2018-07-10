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Франция или Бельгия. 10 июля определится первый финалист ЧМ

10 июля 2018 10:11
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Новости России. Франция или Бельгия, кто считается фаворитом полуфинала футбольного Чемпионата мира?

Франция или Бельгия. 10 июля определится первый финалист ЧМ-1

Обе команды до старта мундиаля считались чуть ли не главными претендентами на золото, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

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Франция или Бельгия. 10 июля определится первый финалист ЧМ-4

Сейчас, когда розыгрыш покинули такие команды, как Бразилия, Германия и Испания многие полагают, что победитель этой пары, скорее всего, возьмет Кубок мира.

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Франция или Бельгия. 10 июля определится первый финалист ЧМ-7

Преимущество пусть и небольшое, букмейкеры все же отдают французам. Команда Дешама по дистанции двигалась увереннее. Хотя бельгийцы уже преподнесли сюрприз, на предыдущей стадии, выбив из турнира мощную команду Бразилии.

Франция или Бельгия. 10 июля определится первый финалист ЧМ-10

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции по футболу:
Моя команда должна быть готова ко всем сценариям и схемам. Бельгия здорово сыграла с Бразилией. Вероятно, что они сыграют по той же схеме против нас. Ключевой фактор – Бельгия всегда нацелена на атаку, даже если не владеет мячом. Мы будем это учитывать.

# Чемпионат мира по футболу # Дидье Дишам # Фотофакт

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