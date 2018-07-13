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Рейтинг мест, дружественных грудному вскармливанию, составят в Беларуси

13 июля 2018 08:38
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С 15-го июля в нашей стране стартует Республиканский проект «Кормим грудью». Он приурочен ко Всемирной неделе грудного вскармливания, которая пройдёт с 1-го по 7-е августа. Какую практическую пользу несут такие акции, и много ли белорусских мам выбирают для своих малышей естественное вскармливание?

Бантик и другие приспособления, которые помогают кормить грудью

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – менеджер по развитию проекта «МамЭксперт», координатор проекта «Кормим грудью» – Татьяна Харькович, а также руководитель направления потребительской техники Philips и Philips Avent в Беларуси – Ольга Волкова.

Татьяна Харькович, менеджер по развитию проекта «МамЭксперт», координатор проекта «Кормим грудью»:
С 15 июля начинается номинирование мест, дружественных к грудному вскармливанию. Это кафе, детские комнаты – любые общественные места, куда мама может прийти и спокойно покормить. Такое действительно есть.

Мамы номинируют.

После того, как эти места получат наклейку о том, что это место дружественное к грудному вскармливанию, наверное, 30% из этих мам пойдут проверять это. После того, как они номинируют, потом будут сами же и голосовать за эти места. И уже церемония награждения пройдет в рамках Недели грудного вскармливания.

Какие интересные мероприятия приурочены к Неделе грудного вскармливания? Узнаете, посмотрев видеоматериал. 

# Реклама # общество # Татьяна Харькович # Ольга Волкова # Фотофакт

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