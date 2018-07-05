Волшебная сосна в Крупском районе и ещё 6 мест, куда стоит съездить в Беларуси

Туристический потенциал Беларуси огромен и с каждым годом количество иностранцев, желающих познакомится с нашими достопримечательностями – растет! Беловежская пуща, Мир, Несвиж, Брестская крепость, Августовский канал, Коложская церковь, Софийский собор в Полоцке – перечисление можно продолжать долго. Но для чтобы сполна ощутить душу Синеокой – нужно отправиться в глубинку, ведь в каждом ее уголке есть своя жемчужина.

Добро пожаловать в белорусскую Венецию – деревню Кудричи! Уникальное поселение располагается на небольших островках, разделенных болотом. Историки полагают, что в 16 веке сюда отправляли людей в качестве наказания. Но со временем им удалось совладать с дикой природой: покрыть дома «чаротовыми» крышами и сплести заборы из лозы. Время прошло, а люди на болоте остались! И по сей день они ездят к соседям в гости на лодках!

Бирюзовое озерцо в хороводе деревьев. Но не только пейзаж привлекает сюда каждый год тысячи туристов. Этот источник под Славгородом известен своей чудотворной силой! Здесь поклонялись солнцу еще радимичи! По поверью, если трижды перейти через ледяной ручей или трижды окунуться в него с верой – можно исцелиться от болезней! На Медовый Спас к Голубой кринице выстраиваются километровые очереди из белорусских и иностранных авто.

Волшебной считается и сосна в Крупском районе! Правда, без помощи местных жителей из деревни Гумны добраться до нее вряд ли получится. По легенде, чтобы избавиться от болезни, нужно снять с себя верхнюю одежду, молча подойти к дереву, прочитать возле него молитву и трижды пролезть через дупло с Запада на Восток. Если ритуал совершается с верой – сосна творит чудеса!

Есть в Беларуси свой Нотр-Дам, у которого мировая слава, уверены, еще впереди! Один из самых красивых и высоких костелов страны находится в Гервятах. Троицкий костел – шедевр неоготики начала 20-го века. История повествует о его долгом и тщательном строительстве.

Ежедневно в работе принимали участие более 70 рабочих, а при изготовлении известковой смеси для большей прочности использовали куриные яйца, которыми мясные жители снабжали рабочих.

А в этом уголке Беларуси можно вполне снимать фантастические фильмы! Ельня – это один из самых больших в Европе массивов древних верховых болот и ледниковых озер! Этой территории около 9000 лет! Настоящая легенда и кладезь кристально чистой воды! Клюквенный рай и приют для тысяч журавлей! Другая Планета, с уникальным растительным и животным миром.

Завершим наше небольшое путешествие на Голубоглазой Витебщине. В Глубокском районе больше 100 озер! Среди них белорусский Байкал – озеро Долгое! Оно славится не только своей глубиной – 53, 7 метра, но и чистотой! Местные жители раньше заливали озерную воду в аккумулятор, и до сих пор пьют ее с ладошки!

Внимания заслуживает и озеро Шо! Неспроста наши предки строили на его месте загадочные круги из камней, наверное, предвидели, что спустя много столетий именно оно станет центром Европы!