В Витебске стартовала продажа сертификатов на «Славянский базар»

Новости Беларуси. Долгожданная новость для поклонников «Славянского базара». В продажу поступили сертификаты на международный форум искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они доступны в пяти видах номиналом от 10 до 100 рублей. Приобрести их можно в кассах Центра культуры «Витебск». Когда концертная программа «славянки» будет опубликована, сертификаты можно будет обменять на билеты. К слову, в честь 32-го дня рождения фестиваля организаторы запустили акцию: купив два сертификата, третий можно получить в подарок.

Глеб Лапицкий, директор дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Сертификаты по акции продаются в кассах Центра культуры «Витебск». А без акции – общий доступ сертификатов есть в том числе через сеть Интернет. Сертификаты будут доступны по акции до официального старта продаж, который мы планируем в феврале-марте.