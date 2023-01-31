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В Витебске стартовала продажа сертификатов на «Славянский базар»

31 января 2023 06:36
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Новости Беларуси. Долгожданная новость для поклонников «Славянского базара». В продажу поступили сертификаты на международный форум искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске стартовала продажа сертификатов на «Славянский базар»-1

Они доступны в пяти видах номиналом от 10 до 100 рублей. Приобрести их можно в кассах Центра культуры «Витебск». Когда концертная программа «славянки» будет опубликована, сертификаты можно будет обменять на билеты. К слову, в честь 32-го дня рождения фестиваля организаторы запустили акцию: купив два сертификата, третий можно получить в подарок.

В Витебске стартовала продажа сертификатов на «Славянский базар»-4

Глеб Лапицкий, директор дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Сертификаты по акции продаются в кассах Центра культуры «Витебск». А без акции – общий доступ сертификатов есть в том числе через сеть Интернет. Сертификаты будут доступны по акции до официального старта продаж, который мы планируем в феврале-марте.

В Витебске стартовала продажа сертификатов на «Славянский базар»-7

Традиционно международный фестиваль искусств пройдет в середине лета. Уже сейчас активно идет подготовка к форуму. В марте наша страна определится с представителями на взрослый и детский конкурсы. Национальный отбор пройдет в Слуцке – культурной столице Беларуси 2023 года.

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# Фестиваль # общество # Глеб Лапицкий # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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