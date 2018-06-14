ЧМ-2018: футбол как политика/ Инфляция обновила минимум

Футбол как политика

Лужники. Россия – Саудовская Аравия. Счет 5:0. Первый матч чемпионата мира по футболу ушел в историю. Не будем разбирать игру. Вероятно, кто-то из вас больше смыслит в футболе. В конце концов, это привилегия специалистов. Предлагаем взглянуть на чемпионат как на часть большой политики. Неспроста ведь на подобные мероприятия приглашают даже глав иностранных государств. Сегодня в церемонии открытия чемпионата по приглашению российского президента участвовали Александр Лукашенко и руководители ряда других стран.

Многие лидеры любят убеждать нас, что спорт – вне политики. Президент Путин повторил этот тезис и сейчас, на конгрессе ФИФА, накануне открытия чемпионата. Они хотят, чтобы люди так думали. На самом деле все понимают огромную политическую миссию спорта, поэтому и стараются выиграть конкурс на проведение больших международных турниров. Здорово, когда команда страны-хозяйки побеждает или хотя бы становится призером. Не случится – да, обидно, но не трагедия. Все-таки от проведения чемпионата казна получит немалую финансовую выгоду, что, конечно, важно. Но главное – мир увидит большие возможности государства и его достижения, может, не столько в спорте, сколько в экономике, социальном развитии. Для этого есть телевидение (на ЧМ-2018 права на трансляцию получили 54 телекомпании из 31 страны), другие СМИ, спортсмены и болельщики. Заработать денег и представить свою страну в выгодном свете – и есть элемент большой политики. И спорт здесь – далеко не лишнее звено.

Футбол – футболом, но для престижа нужен яркий праздник. И он состоялся накануне первого матча. Что и говорить, Россия умеет делать зрелища. Поднявшийся в небо Москвы олимпийский мишка до сих пор летает в памяти старших поколений. Нынешнее шоу, конечно же, было скромнее грандиозной трехчасовой церемонии открытия зимней Олимпиады в Сочи. Но на то она и Олимпиада – главное спортивное событие, придуманное человечеством.

Инфляция снижает обороты

Если кто-то переживает, что счет на его карточке не соизмерим с ценами на продукты, которыми он кормит свою семью, успокоить его может информация об инфляционных процессах в нашей стране. Ее периодически озвучивают правительственные чиновники, финансовые аналитики, Национальный банк. Нам сообщали, например, что по итогам 2017 года индекс потребительских цен на товары и услуги вырос всего на 4,6 процента. Это был самый низкий годовой показатель за всю суверенную историю Беларуси. Уровень инфляции оказался ниже прогноза почти в 2 раза. А в правительстве, между прочим, еще год назад рассчитывали на 9 процентов. Но это уже в прошлом. В нынешнем году обстановка на потребительском рынке (читай: цены в магазинах, на базаре и прочих местах организации торговли и услуг) тоже более-менее стабильная. В середине весны Александр Лукашенко, находясь на Гомельщине, заявил, что «оснований для роста цен у нас нет». Тогда же он поставил задачу к концу пятилетки снизить инфляцию до 3-4 процентов. Видать по всему, пока получается. Тем более, цены у нас контролируют и МАРТ, и ФПБ. В мае относительно апреля уровень цен снизился на 0,3 процента. Рост цен на плодоовощную продукцию в годовом выражении замедлился более чем в четыре раза. По мнению Нацбанка, это произошло за счет замедления роста цен на яблоки, огурцы, помидоры и другую продукцию садов и огородов. А еще бананы. Помните, как шокировала нас цена этой экзотики в феврале-марте? Тогда они подорожали более чем на 30 процентов. Теперь вот цена снизилась.

Если возвращаться в целом к уровню цен в торговле, то за цифрами на ценниках бдительно следят разве что пенсионеры. Для них разница в 10-20 копеек имеет значение. Основная же масса покупателей мелких колебаний не замечает. Исключение составляют, пожалуй, систематические – по копейке – повышения цен на бензин, а также различные тарифы. Стоимость топлива, как обещают, будет расти и дальше. Тут уж радостных новостей от правительства ожидать не приходится никому – ни старикам, ни молодежи.

Предлагаем и об этом почитать:

1. Стрит-фуд по-белорусски: чем и где кормят

2. Самая красивая болельщица чемпионата мира живет в Бельгии: фотофакт

В.Д.