Эмир Кустурица о «Славянском базаре»: «Это центральный фестиваль славянских народов»

Новости Беларуси. 13 июля на сцене Летнего амфитеатра «Славянского базара» будут зажигать два эпатажных оркестра – «Свадебно-похоронный оркестр» Горана Бреговича из Боснии и Герцеговины, а также «Некурящий оркестр» Эмира Кустурицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Знаменитый режиссер уже бывал в Беларуси на кинофестивале «Лістапад», а вот в Витебске он впервые. Впрочем, сюда он тоже привез свой новый фильм, где сыграла Моника Белуччи. Все ждут его вечернего выступления. Традиционно его музыканты в полосатых пижамах дарят зрителям много драйва и хорошего настроения.