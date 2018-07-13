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Эмир Кустурица о «Славянском базаре»: «Это центральный фестиваль славянских народов»

13 июля 2018 11:56
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Новости Беларуси. 13 июля на сцене Летнего амфитеатра «Славянского базара» будут зажигать два эпатажных оркестра – «Свадебно-похоронный оркестр» Горана Бреговича из Боснии и Герцеговины, а также «Некурящий оркестр» Эмира Кустурицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эмир Кустурица о «Славянском базаре»: «Это центральный фестиваль славянских народов»-1

Эмир Кустурица о «Славянском базаре»: «Это центральный фестиваль славянских народов»-3

Эмир Кустурица о «Славянском базаре»: «Это центральный фестиваль славянских народов»-5

Знаменитый режиссер уже бывал в Беларуси на кинофестивале «Лістапад», а вот в Витебске он впервые. Впрочем, сюда он тоже привез свой новый фильм, где сыграла Моника Белуччи. Все ждут его вечернего выступления. Традиционно его музыканты в полосатых пижамах дарят зрителям много драйва и хорошего настроения.

Эмир Кустурица о «Славянском базаре»: «Это центральный фестиваль славянских народов»-8

Эмир Кустурица, кинорежиссер, актер, музыкант (Сербия):
Очень хорошая энергия на этом базаре. Я думаю, что это центральный фестиваль славянских народов, и это очень хорошо, что государство думает о культуре и делает такой фестиваль.

Эмир Кустурица о «Славянском базаре»: «Это центральный фестиваль славянских народов»-11

Эмир Кустурица о «Славянском базаре»: «Это центральный фестиваль славянских народов»-13

# Славянский базар в Витебске-2018 # Культура # Фотофакт

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