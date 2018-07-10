Он всё-таки ушёл из «Реала». Криштиану Роналду будет играть в «Ювентусе» за 30 миллионов евро в год

Роналду подписал 4-летний контракт с итальянским клубом. Годовая зарплата португальца составит 30 миллионов евро в год.

Спортсмен и его агент встретились с представителями «Ювентуса» 10 июля, чтобы обсудить окончательные детали сделки.

Об этом сообщает The Guardian. Трансфер нападающего обошелся итальянскому клубу в 100 миллионов евро.

Клуб опубликовал заявление о том, что он согласился на передачу игрока «по его желанию и запросу». В заявлении добавлено: «Реал Мадрид» хотел бы выразить благодарность игроку, который оказался лучшим в мире и который стал одним из самых ярких звезд в истории нашего клуба».

«Помимо титулов, которые он выиграл за эти девять лет, Криштиану Роналду также стал примером самоотверженности, работы, ответственности, таланта и постоянного совершенствования».

В клубе отметили, что «Реал» навсегда останется домом для футболиста.

Сам Роналду также сделал официальное заявление и отметил, что эти годы в клубе, и в этом городе, возможно, были самыми счастливыми в его жизни. «Я могу поблагодарить всех за любовь, которую я получал».

Криштиану Роналду:

Тем не менее, я считаю, что настало время начать новый этап в моей жизни.