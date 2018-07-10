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Он всё-таки ушёл из «Реала». Криштиану Роналду будет играть в «Ювентусе» за 30 миллионов евро в год

10 июля 2018 16:18
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Футболист Криштиану Роналду перешел в футбольный клуб «Ювентус» из мадридского «Реала».

Об этом сообщает The Guardian. Трансфер нападающего обошелся итальянскому клубу в 100 миллионов евро.

Спортсмен и его агент встретились с представителями «Ювентуса» 10 июля, чтобы обсудить окончательные детали сделки. 

Роналду подписал 4-летний контракт с итальянским клубом. Годовая зарплата португальца составит 30 миллионов евро в год. 

33-летний игрок последние девять лет играл в составе мадридского «Реала».

Он всё-таки ушёл из «Реала». Криштиану Роналду будет играть в «Ювентусе» за 30 миллионов евро в год-1

Фото: instagram.com/cristiano

Клуб опубликовал заявление о том, что он согласился на передачу игрока «по его желанию и запросу». В заявлении добавлено: «Реал Мадрид» хотел бы выразить благодарность игроку, который оказался лучшим в мире и который стал одним из самых ярких звезд в истории нашего клуба».

«Помимо титулов, которые он выиграл за эти девять лет, Криштиану Роналду также стал примером самоотверженности, работы, ответственности, таланта и постоянного совершенствования». 

В клубе отметили, что «Реал» навсегда останется домом для футболиста.  

Сам Роналду также сделал официальное заявление и отметил, что эти годы в клубе, и в этом городе, возможно, были самыми счастливыми в его жизни. «Я могу поблагодарить всех за любовь, которую я получал». 

Криштиану Роналду:
Тем не менее, я считаю, что настало время начать новый этап в моей жизни. 

Он всё-таки ушёл из «Реала». Криштиану Роналду будет играть в «Ювентусе» за 30 миллионов евро в год-4

Фото: instagram.com/cristiano

Он отметил, что это было захватывающее время для него, но также и трудное, потому что «Реал» – это высокий уровень.

Криштиану Роналду:
Благодарю бесконечно поклонников и испанский футбол. За эти 9 захватывающих лет рядом со мной были отличные игроки. Мое уважение и мое признание каждому.

Спортсмен стал лучшим бомбардиром в истории мадридского «Реала». Он забил 451 гол в 438 играх.

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# Чемпионат мира по футболу # Криштиану Роналду # Фотофакт

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