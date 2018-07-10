Он всё-таки ушёл из «Реала». Криштиану Роналду будет играть в «Ювентусе» за 30 миллионов евро в год

Футболист Криштиану Роналду перешел в футбольный клуб «Ювентус» из мадридского «Реала».
Об этом сообщает The Guardian. Трансфер нападающего обошелся итальянскому клубу в 100 миллионов евро.
Спортсмен и его агент встретились с представителями «Ювентуса» 10 июля, чтобы обсудить окончательные детали сделки.
Роналду подписал 4-летний контракт с итальянским клубом. Годовая зарплата португальца составит 30 миллионов евро в год.
33-летний игрок последние девять лет играл в составе мадридского «Реала».
Фото: instagram.com/cristiano
Клуб опубликовал заявление о том, что он согласился на передачу игрока «по его желанию и запросу». В заявлении добавлено: «Реал Мадрид» хотел бы выразить благодарность игроку, который оказался лучшим в мире и который стал одним из самых ярких звезд в истории нашего клуба».
«Помимо титулов, которые он выиграл за эти девять лет, Криштиану Роналду также стал примером самоотверженности, работы, ответственности, таланта и постоянного совершенствования».
В клубе отметили, что «Реал» навсегда останется домом для футболиста.
Сам Роналду также сделал официальное заявление и отметил, что эти годы в клубе, и в этом городе, возможно, были самыми счастливыми в его жизни. «Я могу поблагодарить всех за любовь, которую я получал».
Криштиану Роналду:
Тем не менее, я считаю, что настало время начать новый этап в моей жизни.
Фото: instagram.com/cristiano
Он отметил, что это было захватывающее время для него, но также и трудное, потому что «Реал» – это высокий уровень.
Криштиану Роналду:
Благодарю бесконечно поклонников и испанский футбол. За эти 9 захватывающих лет рядом со мной были отличные игроки. Мое уважение и мое признание каждому.
Спортсмен стал лучшим бомбардиром в истории мадридского «Реала». Он забил 451 гол в 438 играх.
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