«Как мудрая еврейская девочка»: зачем Тина Кароль училась в авиауниверситете?

Певица, заслуженная артистка Украины Тина Кароль в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Тина Григорьевна, зачем Вы поступили и окончили Национальный авиационный университет Украины?

Тина Кароль:

Я должна была, как мудрая еврейская девочка, подготовить себя и к совершенно другому будущему.

Вы мечтали представить себя в образе, скажем, девушки-пилота или, всё-таки, образ стюардессы?

Тина Кароль:

Нет, всё-таки, я мечтала стать певицей, артистом, но не всегда жизнь преподносит такую возможность. Не всем.

На крайний еврейский случай, Вы кем будете работать?

Тина Кароль:

Я буду стюардессой.

Была бы. Ну, или какой-нибудь особый частный полёт моей семьи – могу быть стюардессой.