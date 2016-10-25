Прямой эфир

«Как мудрая еврейская девочка»: зачем Тина Кароль училась в авиауниверситете?

25 октября 2016 20:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Певица, заслуженная артистка Украины Тина Кароль в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Тина Григорьевна, зачем Вы поступили и окончили Национальный авиационный университет Украины?

Тина Кароль:

Я должна была, как мудрая еврейская девочка, подготовить себя и к совершенно другому будущему.

Вы мечтали представить себя в образе, скажем, девушки-пилота или, всё-таки, образ стюардессы?

Тина Кароль:
Нет, всё-таки, я мечтала стать певицей, артистом, но не всегда жизнь преподносит такую возможность. Не всем.

На крайний еврейский случай, Вы кем будете работать?  

Тина Кароль:

Я буду стюардессой.

Была бы. Ну, или какой-нибудь особый частный полёт моей семьи – могу быть стюардессой.

Полностью текст интервью и видео здесь

# Культура # Музыка # Тина Кароль

Другие новости рубрики

Все новости
«Снимать для человека и о человеке»: кинорежиссеру Виктору Турову 25 октября исполнилось бы 80 лет
25 октября 2016 19:24

«Снимать для человека и о человеке»: кинорежиссеру Виктору Турову 25 октября исполнилось бы 80 лет

Центр детского творчества «Росток» Молодечно отметил своё 25-летие
25 октября 2016 14:28

Центр детского творчества «Росток» Молодечно отметил своё 25-летие

Чувство ритма и мастерство би-боя: чемпионат по брейк-дансу «Битва года» прошёл в Минске
25 октября 2016 10:13

Чувство ритма и мастерство би-боя: чемпионат по брейк-дансу «Битва года» прошёл в Минске