Прямой эфир

«Мы все знаем ее песни»: на Площади звёзд в Витебске появилась именная плита Розы Рымбаевой

12 июля 2018 10:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Витебске состоялась торжественная церемония поднятия флага международного фестиваля искусств «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы все знаем ее песни»: на Площади звёзд в Витебске появилась именная плита Розы Рымбаевой-1

Открытие «Славянского базара в Витебске-2018»: что обещают организаторы

«Мы все знаем ее песни»: на Площади звёзд в Витебске появилась именная плита Розы Рымбаевой-4

Вместе с официальным символом на флагштоках взметнулись в небо 41 флаг стран-участниц. За 27 лет творческого форума в нем приняли участие более 70 стран.

«Мы все знаем ее песни»: на Площади звёзд в Витебске появилась именная плита Розы Рымбаевой-7

Роза Рымбаева, народная артистка Казахстана:
Это символ признания всему казахстанскому народу, всему нашему творческому миру. И многие наши лауреаты, которые стали на «Славянском базаре» лауреатами, наши молодые певцы, они сейчас очень известны и популярны у нас в Казахстане.

«Мы все знаем ее песни»: на Площади звёзд в Витебске появилась именная плита Розы Рымбаевой-10

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Здесь собралось очень много народу, потому что Роза Рымбаева очень любима в Беларуси. Это всесоюзно известная была певица, певица, которая известна на постсоветском пространстве. И я хочу сказать, что ее творчество в наших сердцах. Мы все знаем ее песни, любим, они исполняются в семейном кругу – в этом, наверное, статус народного артиста.

«Мы все знаем ее песни»: на Площади звёзд в Витебске появилась именная плита Розы Рымбаевой-13

Буквально через полчаса здесь же, на Площади звезд, начнется жеребьевка международного конкурса исполнителей эстрадной песни. Беларусь представит Евгений Курчич из Минска. 

«Мы все знаем ее песни»: на Площади звёзд в Витебске появилась именная плита Розы Рымбаевой-16

За фестивальными событиями следит около 400 журналистов. Наши корреспонденты уже в следующем выпуске выйдут на прямую связь со студией.

# Славянский базар в Витебске-2018 # Культура # Роза Рымбаева # Юрий Бондарь # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Участница «Танцуют все» и «Лучше всех», 9-летняя белорусская балерина рассказала о своем талисмане и персональной диете
12 июля 2018 08:56

Участница «Танцуют все» и «Лучше всех», 9-летняя белорусская балерина рассказала о своем талисмане и персональной диете

Открытие «Славянского базара в Витебске-2018»: что обещают организаторы
12 июля 2018 08:00

Открытие «Славянского базара в Витебске-2018»: что обещают организаторы

Традыцыі малой радзімы. Заручыны на шчасце
12 июля 2018 07:26

Традыцыі малой радзімы. Заручыны на шчасце