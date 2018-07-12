«Мы все знаем ее песни»: на Площади звёзд в Витебске появилась именная плита Розы Рымбаевой

Новости Беларуси. В Витебске состоялась торжественная церемония поднятия флага международного фестиваля искусств «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Витебске состоялась торжественная церемония поднятия флага международного фестиваля искусств «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместе с официальным символом на флагштоках взметнулись в небо 41 флаг стран-участниц. За 27 лет творческого форума в нем приняли участие более 70 стран.
Роза Рымбаева, народная артистка Казахстана:
Это символ признания всему казахстанскому народу, всему нашему творческому миру. И многие наши лауреаты, которые стали на «Славянском базаре» лауреатами, наши молодые певцы, они сейчас очень известны и популярны у нас в Казахстане.
Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Здесь собралось очень много народу, потому что Роза Рымбаева очень любима в Беларуси. Это всесоюзно известная была певица, певица, которая известна на постсоветском пространстве. И я хочу сказать, что ее творчество в наших сердцах. Мы все знаем ее песни, любим, они исполняются в семейном кругу – в этом, наверное, статус народного артиста.
Буквально через полчаса здесь же, на Площади звезд, начнется жеребьевка международного конкурса исполнителей эстрадной песни. Беларусь представит Евгений Курчич из Минска.
За фестивальными событиями следит около 400 журналистов. Наши корреспонденты уже в следующем выпуске выйдут на прямую связь со студией.