«Мы все знаем ее песни»: на Площади звёзд в Витебске появилась именная плита Розы Рымбаевой

Новости Беларуси. В Витебске состоялась торжественная церемония поднятия флага международного фестиваля искусств «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с официальным символом на флагштоках взметнулись в небо 41 флаг стран-участниц. За 27 лет творческого форума в нем приняли участие более 70 стран.

Роза Рымбаева, народная артистка Казахстана:

Это символ признания всему казахстанскому народу, всему нашему творческому миру. И многие наши лауреаты, которые стали на «Славянском базаре» лауреатами, наши молодые певцы, они сейчас очень известны и популярны у нас в Казахстане.

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:

Здесь собралось очень много народу, потому что Роза Рымбаева очень любима в Беларуси. Это всесоюзно известная была певица, певица, которая известна на постсоветском пространстве. И я хочу сказать, что ее творчество в наших сердцах. Мы все знаем ее песни, любим, они исполняются в семейном кругу – в этом, наверное, статус народного артиста.

Буквально через полчаса здесь же, на Площади звезд, начнется жеребьевка международного конкурса исполнителей эстрадной песни. Беларусь представит Евгений Курчич из Минска.