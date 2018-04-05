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«Исцеление верой». Специальный репортаж

05 апреля 2018 17:43
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Эти, в прямом смысле, потрясающие кадры случайно сняты несколько лет назад на могиле блаженной Валентины Минской. Не постановка.

Женщину трясёт. 

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Противоборствующие силы внутри женщины – в схватке.

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«Исцеление верой». Специальный репортаж-6

Как потом она лаконично пояснила: «Матушка Валентина так лечит».

«Исцеление верой». Специальный репортаж-9

А, по сути, это – ничто иное, как реальное проявление экзорцизма.

И как тут не поверить в, казалось бы, необъяснимые, фантастические чудеса, когда даже глаз фиксирует то, о чём разве что кричит душа. По словам Дени Дидро: «Чудеса там, где в них верят. И чем больше верят, тем чаще они случаются».

«Исцеление верой». Специальный репортаж-12

Мы же сегодня вновь попытаемся заглянуть за ширму сверхчеловеческих возможностей и в то же время, выбрав из тысячи необычных историй, расскажем несколько. Реальных.

Там, где вера и чудо – одна грань.

Это что-то сродни физическим основам преломления света в призме. Впрочем, попробуем объяснить эти самые чудеса и с научной точки зрения.

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Камни-«следовики». Наследие ледникового периода – вполне научный факт, а вот отпечатки стоп и рук, а, тем более, их принадлежность остаются загадкой.

«Исцеление верой». Специальный репортаж-15

Одно из христианских трактований – Богородица прошла по Беларуси.

По подсчётам учёных, в нашей стране более десятка таких «таинственно-подозрительных» валунов. Один из самых культовых и известных находится в Жировичской обители – в алтаре Успенской церкви.

«Исцеление верой». Специальный репортаж-18

Евгений Жук, студент Минской духовной семинарии:
Местные дети играли и увидели, сидящую на камне, окружённую дивным сиянием, незнакомую женщину – а это была сама Пресвятая Богородица. Камень с тех времён стал носить название «Стопа Богородицы».

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Белыничская икона Божьей Матери – одна из самых почитаемых среди католиков и православных икон в Беларуси.

Начиная с лета 2010 года, образ периодически мироточит.

«Исцеление верой». Специальный репортаж-21

Как свидетельствуют прихожане, миро источает приятный аромат и вытекает из обеих рук Пресвятой Богородицы.

Про эту чудотворную икону сложены красивые легенды.

По православной версии, её привезли в XIII веке монахи из Киева, спасаясь от нашествия татаро-монгольской орды.

«Исцеление верой». Специальный репортаж-24

В свою очередь, католики рассказывают, что образ Матери Божьей появился у них в XVII веке.

Так или иначе, оригинал иконы был потерян в ХХ веке.

«Исцеление верой». Специальный репортаж-27

Елена Гребалова, преподаватель воскресной школы храма Белыничской Божьей Матери:
Вместе с крестом Ефросиньи Полоцкой, Слуцким Евангелием, золотом Помпеи. Там множество было ценностей.

Всё это было эвакуировано в 1941 году.

И до сих пор историки расходятся во мнениях: то ли она пропала при оккупации, то ли при эвакуации.

Существует и версия о том, что подлинник святыни спрятан где-то в подземных ходах под церковью.

«Исцеление верой». Специальный репортаж-30

Местные же уверяют, что там запутанные километровые лабиринты, которые замуровали ещё в советское время. Однако, и оригинал иконы, и её список признаны чудотворными.

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Когда гарантия – искренность веры.

«Исцеление верой». Специальный репортаж-33

А жизненный крест сбит из испытаний.

«Исцеление верой». Специальный репортаж-36

Все эти, и миллионы других примеров, даже тех, которые не афишируются, а спрятаны в недрах души – и есть доказательство того, что есть кто-то в мироздании, кто может включить свет в бездне бытия и вывести с развилки, указав не тупиковый путь.

# общество # Церковь # Ирма Моссэ # Татьяна Володина # Петр Липский # Евгений Жук # Виктор Макатович # Елена Гребалова # Юрий Колбасич # Николай Тихонович

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