«Исцеление верой». Специальный репортаж

Эти, в прямом смысле, потрясающие кадры случайно сняты несколько лет назад на могиле блаженной Валентины Минской. Не постановка.
Женщину трясёт.
Эти, в прямом смысле, потрясающие кадры случайно сняты несколько лет назад на могиле блаженной Валентины Минской. Не постановка.
Женщину трясёт.
Противоборствующие силы внутри женщины – в схватке.
Как потом она лаконично пояснила: «Матушка Валентина так лечит».
А, по сути, это – ничто иное, как реальное проявление экзорцизма.
И как тут не поверить в, казалось бы, необъяснимые, фантастические чудеса, когда даже глаз фиксирует то, о чём разве что кричит душа. По словам Дени Дидро: «Чудеса там, где в них верят. И чем больше верят, тем чаще они случаются».
Мы же сегодня вновь попытаемся заглянуть за ширму сверхчеловеческих возможностей и в то же время, выбрав из тысячи необычных историй, расскажем несколько. Реальных.
Там, где вера и чудо – одна грань.
Это что-то сродни физическим основам преломления света в призме. Впрочем, попробуем объяснить эти самые чудеса и с научной точки зрения.
«Бог призвал их»: по 4-5 священников в семье – как живут в необычной полесской деревне
В деревне Хотомель 80 лет растёт каменный крест. Жители: «Что-то было здесь раньше»
Фольклорист: «Видим перенесение старых, дохристианских схем на библейскую историю»
Камни-«следовики». Наследие ледникового периода – вполне научный факт, а вот отпечатки стоп и рук, а, тем более, их принадлежность остаются загадкой.
Одно из христианских трактований – Богородица прошла по Беларуси.
По подсчётам учёных, в нашей стране более десятка таких «таинственно-подозрительных» валунов. Один из самых культовых и известных находится в Жировичской обители – в алтаре Успенской церкви.
Евгений Жук, студент Минской духовной семинарии:
Местные дети играли и увидели, сидящую на камне, окружённую дивным сиянием, незнакомую женщину – а это была сама Пресвятая Богородица. Камень с тех времён стал носить название «Стопа Богородицы».
«Христос говорит, а Варвара на меня посматривает». Как в детстве женщина спасла икону святой, а та её – от рака в 30 лет
Сын мой играл здесь, прибегает домой, говорит: «Я Боженьку на пне увидел»
Белыничская икона Божьей Матери – одна из самых почитаемых среди католиков и православных икон в Беларуси.
Начиная с лета 2010 года, образ периодически мироточит.
Как свидетельствуют прихожане, миро источает приятный аромат и вытекает из обеих рук Пресвятой Богородицы.
Про эту чудотворную икону сложены красивые легенды.
По православной версии, её привезли в XIII веке монахи из Киева, спасаясь от нашествия татаро-монгольской орды.
В свою очередь, католики рассказывают, что образ Матери Божьей появился у них в XVII веке.
Так или иначе, оригинал иконы был потерян в ХХ веке.
Елена Гребалова, преподаватель воскресной школы храма Белыничской Божьей Матери:
Вместе с крестом Ефросиньи Полоцкой, Слуцким Евангелием, золотом Помпеи. Там множество было ценностей.
Всё это было эвакуировано в 1941 году.
И до сих пор историки расходятся во мнениях: то ли она пропала при оккупации, то ли при эвакуации.
Существует и версия о том, что подлинник святыни спрятан где-то в подземных ходах под церковью.
Местные же уверяют, что там – запутанные километровые лабиринты, которые замуровали ещё в советское время. Однако, и оригинал иконы, и её список признаны чудотворными.
«Ошпаренный овощ. Я молилась. И он пошёл»: как свечница Белыничского храма мужа после инсульта подняла
Истории о Белыничской иконе: «У тебя будет ребёнок, молись». И она в этом же месяце забеременела»
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Учёные об исцелениях верующих: «Сигналы от внешней среды могут включить и выключить какие-то гены»
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«Муж заболел, сделали 4 гемодиализа. Перед каждой иконой просила помощи. У него нормализовались почки»
Ксёндз Тихонович: «Обида внутри, в сердце – сковывает человека. Даже говорят, что онкология – последствие духовной пустоты»
Когда гарантия – искренность веры.
А жизненный крест сбит из испытаний.
Все эти, и миллионы других примеров, даже тех, которые не афишируются, а спрятаны в недрах души – и есть доказательство того, что есть кто-то в мироздании, кто может включить свет в бездне бытия и вывести с развилки, указав не тупиковый путь.