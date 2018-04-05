«Исцеление верой». Специальный репортаж

Эти, в прямом смысле, потрясающие кадры случайно сняты несколько лет назад на могиле блаженной Валентины Минской. Не постановка. Женщину трясёт.

Противоборствующие силы внутри женщины – в схватке.

Как потом она лаконично пояснила: «Матушка Валентина так лечит».

А, по сути, это – ничто иное, как реальное проявление экзорцизма. И как тут не поверить в, казалось бы, необъяснимые, фантастические чудеса, когда даже глаз фиксирует то, о чём разве что кричит душа. По словам Дени Дидро: «Чудеса там, где в них верят. И чем больше верят, тем чаще они случаются».

Одно из христианских трактований – Богородица прошла по Беларуси. По подсчётам учёных, в нашей стране более десятка таких «таинственно-подозрительных» валунов. Один из самых культовых и известных находится в Жировичской обители – в алтаре Успенской церкви.

Евгений Жук, студент Минской духовной семинарии:

Местные дети играли и увидели, сидящую на камне, окружённую дивным сиянием, незнакомую женщину – а это была сама Пресвятая Богородица. Камень с тех времён стал носить название «Стопа Богородицы». «Христос говорит, а Варвара на меня посматривает». Как в детстве женщина спасла икону святой, а та её – от рака в 30 лет Сын мой играл здесь, прибегает домой, говорит: «Я Боженьку на пне увидел» Белыничская икона Божьей Матери – одна из самых почитаемых среди католиков и православных икон в Беларуси. Начиная с лета 2010 года, образ периодически мироточит.

Как свидетельствуют прихожане, миро источает приятный аромат и вытекает из обеих рук Пресвятой Богородицы. Про эту чудотворную икону сложены красивые легенды. По православной версии, её привезли в XIII веке монахи из Киева, спасаясь от нашествия татаро-монгольской орды.

В свою очередь, католики рассказывают, что образ Матери Божьей появился у них в XVII веке. Так или иначе, оригинал иконы был потерян в ХХ веке.

Елена Гребалова, преподаватель воскресной школы храма Белыничской Божьей Матери:

Вместе с крестом Ефросиньи Полоцкой, Слуцким Евангелием, золотом Помпеи. Там множество было ценностей. Всё это было эвакуировано в 1941 году. И до сих пор историки расходятся во мнениях: то ли она пропала при оккупации, то ли при эвакуации. Существует и версия о том, что подлинник святыни спрятан где-то в подземных ходах под церковью.

А жизненный крест сбит из испытаний.