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Международные теннисные организации представили обновленные рейтинги

05 октября 2026 20:24

Площадку для игры в бочче открыли в Витебске

05 октября 2026 20:20

Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Торпедо» в матче КХЛ

05 октября 2026 20:07

Жители Литвы начали массово закупать дрова

05 октября 2026 19:57

Итальянские аграрии заливают трассы тоннами парного молока

05 октября 2026 19:52

Жене Мадуро не могут провести операцию – в тюрьме США не созданы условия для восстановления

05 октября 2026 18:42

Анисимов – о главных целях Контртеррористического форума: закрепить понятия и бороться вместе

05 октября 2026 17:47

Тищенко про терроризм: это угроза новой войны, которую мы раньше не испытывали

05 октября 2026 17:45

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К 2030 году каждая четвертая новая квартира на рынке будет арендной

К 2030 году каждая четвертая новая квартира на рынке будет арендной

05 октября 2026 16:49
На Сахалине перенимают белорусские технологии в сельском хозяйстве

На Сахалине перенимают белорусские технологии в сельском хозяйстве

05 октября 2026 16:44
Законопроект о гражданской защите рассмотрели в Совете Республики

Законопроект о гражданской защите рассмотрели в Совете Республики

05 октября 2026 16:40
Лукашенко поддержал строительство высокоскоростной магистрали между Минском и Москвой

Лукашенко поддержал строительство высокоскоростной магистрали между Минском и Москвой

05 октября 2026 16:33
Правительство определило, как белорусы будут отдыхать и работать в 2027 году

Правительство определило, как белорусы будут отдыхать и работать в 2027 году

05 октября 2026 13:40
Все рейды – на камеру: в Беларуси вступили в силу единые правила работы для контролеров

Все рейды – на камеру: в Беларуси вступили в силу единые правила работы для контролеров

05 октября 2026 10:52

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09:30

Ток-шоу "По существу"

10:30

Новости "24 часа"

10:45

Документальный проект "Жизнь звезд"

11:15

Шоу "Адский шеф"

13:30

Новости "24 часа"

13:50

Война семей 2. Сериал

15:40

Документальный проект "Актерские судьбы"

16:30

Новости "24 часа" с сурдопереводом

16:50

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Служба 112

17:05

Лихач 2. Сериал

19:00

Имеем право. Документальный фильм

19:30

Новости "24 часа"

20:15

Занимательная политология

20:25

СТВ-спорт

20:35

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Невский. Близкий враг. Сериал

22:30

Новости "24 часа"

23:05

Служба 112

23:10

СТВ-спорт

23:20

Шоу "Адский шеф"

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