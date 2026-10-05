Политика, теракт или разборки на борту: версии событий рейса Flydubai

Дизель подорожал более чем на 40%! К чему приводит топливный кризис в Европе?

От +3 до +23, местами ожидаются кратковременные дожди – прогноз погоды в Беларуси на неделю

Каждый экспонат – новое слово в промышленности! Как прошла выставка «ИННОПРОМ. Беларусь»?