Новости
Международные теннисные организации представили обновленные рейтинги
05 октября 2026 20:24
Площадку для игры в бочче открыли в Витебске
05 октября 2026 20:20
Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Торпедо» в матче КХЛ
05 октября 2026 20:07
Жители Литвы начали массово закупать дрова
05 октября 2026 19:57
Итальянские аграрии заливают трассы тоннами парного молока
05 октября 2026 19:52
Жене Мадуро не могут провести операцию – в тюрьме США не созданы условия для восстановления
05 октября 2026 18:42
Анисимов – о главных целях Контртеррористического форума: закрепить понятия и бороться вместе
05 октября 2026 17:47
Тищенко про терроризм: это угроза новой войны, которую мы раньше не испытывали
05 октября 2026 17:45
Главное
Лукашенко поддержал строительство высокоскоростной магистрали между Минском и Москвой
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