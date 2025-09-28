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Украина хочет заключить с США «мегасделку» по вооружению на $90 млрд – Politico

28 сентября 2025 15:35
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Украина хочет заключить с США «мегасделку» по вооружению на $90 млрд – Politico-0

Президент Украины Владимир Зеленский ведет с американским президентом Дональдом Трампом крупную договоренность о поставках оружия в Украину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

По данным Зеленского, Киев прорабатывает вопрос о заключении договора на сумму около 90 млрд долларов.

«Зеленский в субботу сообщил, что Киев работает над «мегасделкой» по покупке оружия у США», – говорится в публикации.

В ходе состоявшейся в Нью-Йорке встречи Трамп заявил о готовности рассмотреть возможность отмены ограничений на применение американского оружия большой дальности против целей на территории России, однако не дал конкретных обещаний.

Также обсуждалась вероятность поставок крылатых ракет «Томагавк» и альтернатива в виде дополнительных ракет ATACMS.

Фото: pixabay

# Международная политика # Владимир Зеленский # Дональд Трамп

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