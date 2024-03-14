Контакты
Контакты
Контактная информация:
Республика Беларусь, 220029, г.Минск, ул.Коммунистическая, 6
тел. +375 (17) 379-64-13
Режим работы:
Будние дни – с 9.00 до 18.00
Перерыв – с 13.00 до 14.00
Выходные – суббота, воскресенье
Дирекция информационного вещания:
факс +375 (17) 361-63-73
Для пресс-релизов: stv_news@mail.ru
Горячая линия:
моб. +375 (29) 1-600-700
Электронная почта: contact@ctv.by
Программная дирекция:
тел. +375 (17) 363-65-51
По вопросам размещения рекламы:
тел. +375 (44) 551-38-76
тел. +375(33) 367-10-77
тел. +375(33) 300-50-87
Электронная почта: reklama@ctv.by
Личный приём граждан и юридических лиц осуществляется
(по предварительной записи по телефону +375 17 379-64-13)
по следующему графику:
Осенко Александр Александрович
генеральный директор
первая среда каждого месяца с 9.00 до 10.00.